Plyn je nejdražší za poslední tři roky. Může za to i Trump
- Cena plynu je nejvýše za poslední tři roky.
- Ke zdražování přispěly obavy z narušení dodávek a hrozby ze strany Donalda Trumpa.
- Aby se podařilo naplnit zásobníky do 1. listopadu na 80 procent, bylo by zapotřebí dostat do nich 25 miliard metrů krychlových plynu.
Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh ve středu ráno překročila hranici 75 eur (1 817 korun) za megawatthodinu (MWh), a dostala se tak nejvýše za více než tři roky. Trh podle analytiků reaguje na obnovení útoků mezi Spojenými státy a Íránem. Situaci kromě obav z narušení dodávek zhoršuje i nízká úroveň plynu v zásobnících.
Cena termínového kontraktu na zemní plyn s dodáním v říjnu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku krátce před 9:30 SELČ vykazovala růst o 2,3 procenta na 73,90 eura. Už v úterý večer cena přesáhla 74 eur za MWh, a byla tak nejvýše od ledna 2023.
Chladná zima může způsobit prudký růst cen
Ke zdražování plynu přispěly obavy z narušení dodávek a hrozby ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Hladina plynu v evropských zásobnících je nízká, podle údajů organizace Gas Infrastructure Europe byly zásobníky k datu 1. září naplněny zhruba z 65 procent. To je nejméně pro toto roční období od zahájení sledování údajů v roce 2011. Meziročně je nižší o 12 procentních bodů.
Aby se podařilo naplnit zásobníky do 1. listopadu na 80 procent, bylo by zapotřebí dostat do nich 25 miliard metrů krychlových plynu, což je o devět miliard metrů krychlových více než v předchozím roce. Evropská unie však podle týdeníku Die Zeit očekává, že vzhledem k současné situaci bude mít k dispozici sotva 14 miliard metrů krychlových. Chladná zima by mohla způsobit prudký růst cen, jelikož by Evropa v takovém případě razantněji soupeřila s Asií o omezené dodávky, píše německý list.
V důsledku nejnovějších útoků v oblasti Perského zálivu dál rostou i ceny ropy. Severomořská ropa Brent se dostala nad 95 dolarů za barel, zdražuje také americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI). Ceny ropy jsou tak nejvýše od konce července.