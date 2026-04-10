Pumpaři zlevnili naftu až o čtyři koruny, zpravidla na cenový strop. Benzin se drží níž
- Nafta na řadě pump skokově zlevnila a nově se často prodává přesně za maximální povolenou cenu 45,20 koruny za litr.
- Benzin je proti tomu na většině čerpacích stanic levnější než stanovené maximum 41,77 koruny za litr.
- Nejnižší ceny dál nabízejí hlavně pumpy napojené na státní Čepro, kde je nafta i o dvě koruny levnější než limit.
Na čerpacích stanicích v krajích v pátek výrazně zlevnila nafta a na mnohých místech ji prodejci nabízejí za 45,20 korun za litr, tedy za maximální možnou cenu stanovenou ministerstvem financi. Za nižší cenu ji prodávají například pumpy, které odebírají paliva od státního podniku Čepro. Ceny benzinu jsou dnes u pump většinou nižší než cenový strop, který činí 41,77 koruny za litr.
U většiny čerpacích stanic v Liberci v pátek prodejci nastavili u nafty maximální možnou cenu určenou ministerstvem financi, což pro některé provozovatele znamená proti čtvrtku zlevnění o 4,20 koruny. Výjimkou je jen čerpací stanice EuroOil, spadající pod státní podnik Čepro, která měla ve čtvrtek naftu za 45,90 Kč a dnes zlevnila na 43,20 koruny.
V krajském městě je tak nejlevnější, žádné velké fronty tam ale ráno podle zpravodajky ČTK nebyly. Benzin má EuroOil stejně jako v minulých dnech za 40,40 Kč. Za maximální cenu 41,77 Kč ho prodávají jen některé čerpací stanice, většinou je cena nižší než povolené maximum.
Čerpací stanice OMV na třídě Tomáše Bati ve Zlíně-Loukách u nafty zlevnila na stanovené maximum. Benzin prodává za cenu těsně pod stropem, a to za 41,70 koruny za litr. Ve čtvrtek odpoledne benzin prodávala za 43 korun a naftu za 49,40 koruny. Za stejnou cenu jako pumpa OMV nabízí dnes Natural 95 a naftu čerpací stanice MOL u třídy Tomáše Bati na okraji zlínské místní části Prštné. Ve čtvrtek odpoledne tam motoristé za litr benzinu zaplatili 42,90 koruny a za naftu 49,40 koruny.
Také pumpa Shell v Hradci Králové v Pilnáčkově ulici dnes ráno prodávala litr nafty za 45,20 koruny, tedy na ministerstvem financí stanoveném limitu. Ve čtvrtek tam naftu nabízeli za limitních 49,40 koruny za litr. Cenu benzinu stanice Shell snížila proti čtvrtku z 42,90 Kč/l na 41,75 Kč/l. Stanice Tank ONO v Milovicích u Hořic již ve čtvrtek snížila cenu nafty na 44,90 Kč/l ze 46,90 Kč/l, cenu benzinu nechala na 39,90 Kč/l.
Čerpací stanice u velkoobchodní prodejny Makro ve Velké Bystřici u Olomouce dnes ráno prodávala litr benzinu Natural 95 za 40,9 koruny, cena se od středy nezměnila. Litr nafty u této čerpací stancie zlevnil ze středečních 45,9 koruny na 45,2 koruny.
Cena nafty na benzinkách v Moravskoslezském kraji klesla oproti úterý o koruny na litru. Cena Naturalu 95 se zato příliš neměnila, někde dokonce zdražil. Například na čerpací stanici Tank ONO v Mošnově na Novojičínsku, která patří mezi nejlevnější v kraji, zůstala cena benzinu 39,90 Kč, cena litru nafty klesla o dvě koruny na 44,90 Kč.
Na stanici EuroBit ve Velkých Hošticích na Opavsku se cena litru Naturalu 95 snížila o korunu na 39,90 Kč a cena litru nafty o 2,70 Kč na 45,20 Kč. Na stanici Shell v Hlučíně na Opavsku klesla cena benzinu o 15 haléřů na 41,75 Kč a cena nafty o 3,70 Kč na 45,20 Kč za litr. Stejnou cenu dnes má i Shell v Místecké ulici v Ostravě-Hrabůvce - zatímco u nafty to ale znamená pokles o 2,70 Kč, u benzinu je to nárůst o 25 haléřů.
V Sokolově u čerpací stanice Robin Oil, která odebírá paliva od státní sítě Čepro, stál dnes ráno benzin 39,70 Kč a nafta 43,20 Kč, stejně jako ve čtvrtek. Čerpací stanice ONO prodávala benzin Natural 95 za 39,90 Kč a naftu za 44,90 Kč, ceny od čtvrtka nezměnila. Pumpa OMV má dnes benzin za 41,70 Kč a naftu za 45,20 Kč. Ve čtvrtek to přitom bylo u benzinu 43 korun, a u nafty 49,40 koruny.