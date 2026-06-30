Radim Fiala z SPD povede dozorčí radu ČEZ. Funkce má přímý vliv na vedení společnosti
- Do čela dozorčí rady ČEZ usedl místopředseda hnutí SPD Radim Fiala.
- Nový předseda přichází v době, kdy vláda připravuje plné ovládnutí energetické společnosti.
- Dozorčí rada má klíčové pravomoci při jmenování i odvolávání vedení firmy.
Novým předsedou dozorčí rady energetické skupiny ČEZ se stal místopředseda koaličního hnutí SPD Radim Fiala. Do čela rady, do níž ho na začátku června jmenovala valná hromada podniku, ho zvolili ostatní členové rady. Informoval o tom dnes ČEZ. Dozorčí rada mimo jiné volí a odvolává členy představenstva firmy.
Fiala na pozici předsedy rady nahradil Radima Jirouta, který byl akcionáři na červnové valné hromadě odvolán.
Rada si v úterý zvolila také dva místopředsedy. Nově jím je Petr Bejček, druhým pak zůstává Vladimír Hronek, který v radě zastupuje zaměstnance.
Dozorčí rada ČEZ je celkem devítičlenná. Kromě Fialy v ní zasedají Karel Tyll, Vladislav Smrž, Bejček a Josef Kotrba. Členy dozorčí rady za zaměstnance jsou dále Veronika Hoppová, Miroslav Čásek, Hronek a Radek Kleibl.
Majoritním vlastníkem ČEZ je stát prostřednictvím ministerstva financí - vlastní 70 procent akcií. Vláda ale připravuje plné ovládnutí firmy. Loni ČEZ vydělal 27,4 miliardy korun, čistý zisk firma meziročně snížila o 1,7 miliardy. Meziročně se snížily také provozní zisk či výnosy firmy.