Ropa prudce zlevňuje, Brent padl pod 95 dolarů. Írán nečekaně otočil a nabízí USA dohodu
- Ceny ropy Brent a WTI ve středu odpoledne prudce klesly o zhruba pět procent kvůli naději na uvolnění Hormuzského průlivu.
Íránská státní televize zveřejnila návrh memoranda s USA, podle kterého by Teherán přestal narušovat námořní dopravu výměnou za stažení amerických vojsk.
Případná dohoda by otevřela klíčovou úžinu, kterou před válkou proudila pětina světových dodávek ropy a třetina námořního obchodu s hnojivy.
Ceny ropy ve středu odpoledne prudce klesají, severomořský Brent se dostal pod 95 dolarů za barel. Děje se tak po zprávě íránské státní televize, že případná dohoda se Spojenými státy by mohla znovu otevřít námořní trasu v Hormuzském průlivu, uvedla agentura Reuters.
Krátce před 14:45 SELČ vykazoval Brent pokles o 4,7 procenta a obchodoval se za méně než 94,90 dolaru za barel. Cena americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) pak vykazovala pokles o 5,7 procenta na 88,50 dolaru.
Podle informací íránské státní televize by v případě podpisu memoranda o porozumění se Spojenými státy přestal Teherán narušovat dopravu v Hormuzském průlivu. Spojené státy by naopak stáhly své vojenské síly z blízkosti Íránu a uvolnily vlastní blokádu íránských přístavů. Televize podle agentury Reuters tvrdí, že získala návrh prvotního a neoficiálního rámce pro dojednávané memorandum o ukončení válečného konfliktu.
Rámcová dohoda se netýká vojenských plavidel a počítá s tím, že Írán bude řídit dopravu obchodních plavidel v klíčové úžině ve spolupráci s Ománem. Konečná podoba memoranda však ještě není hotová a islámská republika nepodnikne žádné kroky bez „hmatatelného ověření“, dodala televize.
Jednání mezi USA a Íránem
Vznikající memorandum o porozumění mezi USA a Íránem vychází z nepřímých jednání, která byla zahájena v dubnu po uzavření příměří v současné válce, kterou rozpoutaly koncem února Spojené státy a Izrael leteckými útoky na Írán. Teherán na údery odpověděl útoky na státy Perského zálivu a také z větší části zablokoval dopravu přes Hormuzský průliv.
Klíčovou úžinou před válkou proudila asi pětina globálních dodávek ropy, ropných produktů či zkapalněného zemního plynu (LNG), ale také například zhruba třetina celosvětové přepravy zemědělských hnojiv po moři.