Škoda ladí své elektromobily. Přidává V2L, druhý „kufr“, lepší infotainment i LFP baterie
- Škoda modernizuje Enyaq a Elroq bez faceliftu, přidává frunk a funkci V2L.
- Základní verze dostanou LFP baterie, které slibují delší životnost i nižší náklady.
- Změny míří hlavně na praktičnost, software a komfort při každodenním používání, píše web Auto.cz.
Škoda Auto pro modelový rok 2026 upravila své elektromobily Elroq a Enyaq. Nejde o klasický facelift, ale o sérii praktických změn, které mají usnadnit běžné používání auta. Automobilka zároveň zdůrazňuje, že část novinek vznikla i na základě podnětů od zákazníků.
Mezi nejpraktičtější novinky patří takzvaný frunk, tedy menší úložný prostor pod přední kapotou. Nabídne objem 21 litrů a poslouží hlavně pro uložení nabíjecích kabelů, které tak nebudou zabírat místo v zadním kufru. Pohodlnější manipulaci usnadní také plynové vzpěry kapoty.
Další novou funkcí je V2L, neboli Vehicle-to-Load. Díky ní se Elroq i Enyaq mohou proměnit v externí zdroj energie pro další spotřebiče. Elektřinu bude možné odebírat přes adaptér v nabíjecím portu nebo prostřednictvím nové zásuvky 230 V v zavazadlovém prostoru. Auto tak zvládne napájet třeba notebook, kávovar, kompresor nebo vybavení pro kempování.
VIDEO: Škoda Elroq a Enyaq dostávají nové vychytávky
Změny se týkají i techniky základních verzí. Elroq 60 a Enyaq 60 nově dostanou baterie typu LFP. Lithium-železo-fosfátová technologie má nabídnout především dlouhou životnost a nižší výrobní náklady. Praktickou výhodou je také to, že tyto baterie lépe snášejí pravidelné dobíjení na plnou kapacitu.
S nasazením LFP baterií souvisí i nová výrobní linka v Mladé Boleslavi, která byla spuštěna na konci února 2026. Z ní mají putovat baterie nejen do budoucích modelů Škody, ale i do dalších elektromobilů koncernu Volkswagen.
Automobilka upravila také ovládání rekuperace. Nový systém jízdy jedním pedálem pracuje se silnějším brzdným účinkem a umožní vůz nejen zpomalovat, ale v některých režimech i úplně zastavit bez použití brzdového pedálu. K dispozici budou dvě úrovně intenzity, přičemž nastavení zůstane možné měnit přes infotainment nebo pádly pod volantem.
Proměnou prošel i infotainment. Nové rozhraní má být přehlednější a rychleji zpřístupnit nejpoužívanější funkce, například klimatizaci nebo vyhřívání sedadel. Navigace navíc nově propojuje službu Powerpass, takže řidiči mohou snáz vyhledávat a filtrovat nabíjecí stanice. Systém umožní stanice třídit podle preferencí a skrýt ty, s nimiž uživatelé nemají dobrou zkušenost. Samozřejmostí zůstává Plug & Charge, přičemž Powerpass podle automobilky pokrývá více než milion nabíjecích bodů.
Na palubní systém navazuje i upravená aplikace MyŠkoda. Nově umí upozornit na spuštěný alarm nebo pomoci se sledováním odcizeného vozu. Přibyla i možnost na dálku „rozblikat“ auto na parkovišti a nechybějí podrobnější statistiky týkající se jízdy a hospodaření s energií.
Výrazný posun představuje také digitální klíč. Vybrané chytré telefony budou moci plně zastoupit klasický klíček, takže auto půjde odemykat i startovat bez fyzického ovladače. Digitální přístup navíc půjde sdílet s dalšími uživateli, což může být praktické například v rodinách nebo ve firemních flotilách. Současně se zlepšilo i bezdrátové nabíjení telefonu, které nově podporuje standard Qi2, výkon až 25 wattů a technologii MagSafe pro stabilnější uchycení zařízení.
Změny se dotkly i asistenčních systémů. Travel Assist 3.0 dostal modernizované senzory včetně nových radarů, což by mělo přispět k plynulejším reakcím při asistované jízdě. Novinkou je rovněž kamera v interiéru, která sleduje pozornost řidiče a má lépe vyhodnocovat únavu nebo nepozornost.
Škoda upravila i některé menší detaily. Automatické svícení nově nerozlišuje jen den a noc, ale reaguje také na šero. Vůz podle podmínek sám aktivuje vhodnou kombinaci světel, od denního svícení až po hlavní světlomety.
Současně do vozů dorazila integrovaná aplikace Spotify a také platforma Škoda Play s videoobsahem od zpravodajství po zábavu, a to přímo na displeji vozu bez nutnosti řešit vlastní datové připojení.