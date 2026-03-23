Česká EAG míří do Belgie. Kupuje Automotive Systems a brousí si zuby na Benelux a Francii
- EAG kupuje belgickou firmu Automotive Systems a posiluje expanzi v západní Evropě.
- Akvizice přináší přístup k silnému postavení na trhu dealer management systémů.
- Skupina dál sází na růst přes akvizice a budování technologického ekosystému.
Česká technologická skupina EAG pokračuje v růstu přes akvizice. Nejnověji kupuje belgickou společnost Automotive Systems, která vyvíjí takzvaný dealer management systém pro prodejce automobilů. Přesnou cenu transakce firma neuvedla, mluví jen o středních stovkách milionů korun.
Pro EAG jde o další krok v rozšiřování byznysu mimo střední Evropu. Automotive Systems dodává software iReach, který podle společnosti využívá více než 700 dealerství a 11 tisíc uživatelů v Belgii. EAG zároveň tvrdí, že řešení používají více než dvě třetiny automobilek působících na belgickém trhu. Právě tato pozice má být pro českou skupinu hlavním důvodem, proč po firmě sáhla.
„Belgický trh je pro nás strategicky důležitý svojí vyspělostí a úzkým propojením s dalšími zeměmi Beneluxu, Francií i Švýcarskem,“ uvedl člen představenstva EAG Petr Kratochvíl. Podle něj akvizice neznamená jen vstup do dalšího silného segmentu, ale také otevření dveří k další expanzi v západní Evropě.
Kupovaná firma se zaměřuje na software, který dealerům a servisům spravuje prodej, servisní agendu, sklad, vztahy se zákazníky i účetnictví. Jinými slovy jde o infrastrukturu, na které běží značná část každodenního provozu dealerství. Právě v tomto typu softwaru chce EAG podle svého vyjádření dál posilovat.
Skupina už dříve vstoupila do Beneluxu přes platformu Fastback pro obchodování s ojetými vozy. Ve svém portfoliu má také Carvago, Cebia, Omnetic, Softvig nebo Teas. Dlouhodobě tak skládá širší technologický ekosystém pro automobilový trh, od prodeje a financování přes servis až po prověření historie vozu nebo jeho další prodej.
Financování belgické transakce si EAG zajistila kombinací vlastních peněz a externího kapitálu. Část prostředků dodaly fondy Kartesia a CVI, které se podle firmy podílely i na některých předchozích akvizicích skupiny. I to naznačuje, že EAG dál sází na růstový model postavený nejen na organickém rozvoji, ale i na přikupování dalších firem.
Po převzetí chce skupina belgické řešení dál rozvíjet a postupně jej začlenit pod svou platformu Omnetic. Podle člena představenstva Pavla Svoreně má být klíčová hlavně práce s daty. „V době nástupu umělé inteligence je špičkový software jen jednou z podmínek úspěchu. Minimálně stejně důležitá jsou také data,“ uvedl Svoreň. Dodal, že právě schopnost data generovat a spravovat má být jednou z výhod EAG vůči konkurenci.
Součástí dohody je i to, že se na přechodném řízení a integraci firmy bude podílet Jacques Beherman z Beherman Group, pod kterou Automotive Systems dosud spadala. Podle jeho vyjádření má jít o podporu během tranzice, zatímco samotná Beherman Group zůstane jedním z významných klientů firmy i po změně vlastníka.
EAG založili v roce 2018 Jakub Šulta, Pavel Svoreň a Petr Kratochvíl. Skupina uvádí, že dnes působí na 14 evropských trzích a její systémy obsluhují obchod s vozy v objemu přes 830 miliard korun ročně. Pro rok 2026 plánuje zvýšit EBITDA o třetinu na 30 milionů eur. Belgická akvizice má být jedním z kroků, které k tomu mají přispět.