BMW i3 přepisuje pravidla elektromobility. Dojezd míří k 900 kilometrům
- BMW i3 přináší novou platformu Neue Klasse a výrazně modernizovanou elektrickou architekturu.
- Láká na dojezd až 900 km, rychlé nabíjení a vyšší výkon i efektivitu.
- Automobilka slibuje zachování jízdních vlastností řady 3 i v elektrické podobě, píše Auto.cz.
BMW i3 je první čistě elektrickou verzí řady 3 a zároveň druhým sériovým modelem postaveným na platformě Neue Klasse po SUV iX3. Automobilka tak novou elektrickou architekturu nasazuje u jednoho ze svých nejdůležitějších a nejprodávanějších modelů.
Na trh nejprve dorazí verze BMW i3 50 xDrive se dvěma elektromotory a pohonem všech kol. Jeden motor pohání přední nápravu, druhý zadní. Systémový výkon má činit 345 kW a točivý moment 645 Nm. Důležitější než samotná čísla je ale technický základ: šestá generace elektrického pohonu BMW eDrive, nová vysokonapěťová baterie s cylindrickými články a 800voltová architektura.
BMW zároveň zdůrazňuje, že i3 nemá být jen elektrickým autem se znakem řady 3. Podle automobilky má navázat i na její tradiční charakter, tedy sportovní projev a přesné řízení, jen bez spalovacího motoru.
Pořád trojka, ale v novém designu
Karoserii i3 BMW označuje jako „dvouapůlprostorovou“, tedy něco mezi klasickým sedanem a splývavějším liftbackem. Vůz má dlouhý rozvor, krátké převisy a kabinu posunutou mírně dozadu, takže si zachovává typické proporce trojkové řady.
Příď spojuje tradiční motiv ledvinek a dvojitých světlometů do jednoho tvarového i světelného celku. Výrazně nasvícený předek ale nebude standardem, nýbrž příplatkovou výbavou pod označením Iconic Glow. Zadní část sází na horizontálně pojatá světla a opticky široké blatníky.
Také interiér využívá výhody čistě elektrické platformy. Kabina má nabídnout více prostoru a vzdušnější uspořádání. Část fyzických ovladačů se přesunula do digitálního prostředí, BMW ale tvrdí, že ergonomie zůstala přívětivá.
Největší proměnou prošlo pracoviště řidiče. BMW i3 dostává nový systém Panoramic iDrive, jehož základ tvoří široká projekce ve spodní části čelního skla, centrální displej s úhlopříčkou 17,9 palce, volitelný 3D head-up displej a nový multifunkční volant. Klasický přístrojový štít za volantem v podstatě mizí a většina informací se přesouvá přímo na čelní sklo.
Systém běží na BMW Operating System X, který má usnadnit průběžné aktualizace a rozšiřování funkcí i po koupi vozu. Digitální klíč Plus má být hlavním způsobem přístupu do auta, tedy prostřednictvím telefonu nebo chytrých hodinek místo klasického klíče. BMW zároveň počítá s širším nasazením hlasového asistenta i jazykových modelů.
Místo desítek jednotek čtyři výkonné počítače
Vedle baterie a motorů patří k nejzásadnějším změnám nová elektronická architektura. BMW nasazuje čtyři specializované výkonné počítače, které řídí jízdní dynamiku, automatizované řízení a parkování, infotainment i komfortní funkce.
Právě to je u dnešních aut stále důležitější. Moderní vůz už není jen mechanika doplněná displeji, ale systém, v němž záleží na rychlosti a přesnosti komunikace jednotlivých částí. BMW tvrdí, že nová architektura přináší více než dvacetinásobný výpočetní výkon oproti současným modelům a současně jednodušší kabeláž s nižší hmotností.
Z pohledu uživatele je podstatné hlavně to, že vůz má být lépe připraven na budoucí aktualizace a nové funkce bez zásadních hardwarových zásahů.
Důraz na jízdní projev
BMW tradičně staví svou komunikaci kolem jízdních vlastností a v případě i3 používá pojem Heart of Joy. Za tímto marketingovým názvem se skrývá centrální řídicí systém, který propojuje pohon, brzdění, rekuperaci i některé funkce řízení.
Automobilka uvádí, že systém reaguje desetkrát rychleji než dosavadní řešení. Výsledkem mají být plynulejší reakce, přesnější chování v zatáčkách a menší potřeba korekcí. Prakticky zajímavě zní i funkce Soft-Stop, tedy jemnější zastavení bez typického cukání, které bývá u elektromobilů v běžném provozu znát.
Podvozek využívá nízké těžiště díky ploché baterii v podlaze, novou zadní pětiprvkovou nápravu a progresivní tlumiče. U verze s pohonem všech kol bude za příplatek k dispozici také adaptivní M podvozek. Údaje o hmotnosti vozu BMW zatím nezveřejnilo.
Asistenční systémy zůstávají na úrovni pokročilé asistence, nikoli plné autonomie. BMW zdůrazňuje, že řidič má zůstat součástí dění a systém nemá působit odtažitě ani nepředvídatelně.
Nová baterie i pohonná soustava
Technicky nejvýznamnější částí vozu je nová bateriová a pohonná soustava. BMW přechází na cylindrické lithium-iontové články o průměru 46 milimetrů a výšce 95 milimetrů. Oproti dosavadním prizmatickým článkům mají nabídnout o 20 procent vyšší objemovou energetickou hustotu.
Důležitá je i konstrukce cell-to-pack, tedy přímé zabudování článků do baterie bez klasických modulů. To šetří místo, hmotnost i náklady. Druhým krokem je řešení pack-to-open-body, kdy se baterie stává součástí struktury karoserie. Výsledkem má být nižší stavba vozu a vyšší torzní tuhost.
Zadní nápravu pohání synchronní motor s elektrickým buzením EESM, přední nápravu asynchronní motor ASM. Kombinace obou typů má podle BMW zlepšit účinnost i celkové fungování systému. Automobilka uvádí, že oproti předchozí generaci klesly energetické ztráty o 40 procent, hmotnost pohonu o deset procent a výrobní náklady o 20 procent.
Dojezd až 900 kilometrů, nabíjení výkonem 400 kW
Právě v oblasti dojezdu a nabíjení chce BMW evidentně zapůsobit nejvíce. Pro i3 50 xDrive uvádí dojezd až 900 kilometrů podle WLTP, což je mimořádně vysoká hodnota, byť zatím předběžná. Stejně ambiciózně působí i maximální výkon DC nabíjení až 400 kW. Přesnou kapacitu baterie BMW zatím neoznámilo, u technicky příbuzného iX3 činí 108,7 kWh.
Za deset minut na odpovídající rychlonabíječce má vůz získat energii na dalších až 400 kilometrů jízdy. V praxi bude výsledek záviset na řadě faktorů, i tak ale jde o parametr, který i3 řadí na špičku třídy.
Na střídavém proudu má být k dispozici nabíjení až 22 kW. Vůz navíc podporuje obousměrné nabíjení v režimech Vehicle-to-Load, Vehicle-to-Home i Vehicle-to-Grid. Auto tak může napájet externí spotřebiče, domácnost nebo vracet energii do sítě, pokud to umožní infrastruktura.
Výroba začne v Mnichově
BMW i3 se bude vyrábět v Mnichově, kde má produkce odstartovat v srpnu 2026. První vozy by měly k zákazníkům dorazit na podzim téhož roku. Pro mnichovský závod jde o důležitou změnu, protože automobilka ho postupně převádí na čistě elektrickou výrobu modelů Neue Klasse.
BMW zároveň uvádí, že už ve vývoji i3 snížilo emise CO₂ v dodavatelském řetězci zhruba o třetinu. Samotné auto má být asi z 30 procent tvořeno recyklovanými materiály, včetně plastů, sekundárního hliníku a recyklovaných textilií. U bateriových článků značka zmiňuje také využití sekundárních surovin v případě kobaltu, lithia a niklu.
Jestli se papírové parametry potvrdí i v reálném provozu, ukážou až první jízdní testy a nezávislá měření. Už teď je ale zřejmé, že i3 patří k nejdůležitějším elektromobilům, jaké BMW v posledních letech představilo.