Skupina Allwyn prodlužuje partnerství s Formulí 1. Cílí na miliardové publikum
- Skupina Allwyn miliardáře Karla Komárka podepsala novou víceletou smlouvu s Formulí 1.
- V rámci partnerství získá loterijní skupina exkluzivní branding během nejsledovanějších momentů závodů.
- Spolupráce se zaměří také na digitální interakci s fanoušky prostřednictvím predikčních soutěží.
Loterijní skupina Allwyn ze skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka upevnila svou pozici v motorsportu. Společnost oznámila prodloužení a rozšíření strategického partnerství s Formulí 1 (F1). Nová víceletá smlouva navazuje na loňskou premiérovou sezónu, během které královská disciplína motorsportu oslovila globální televizní publikum ve výši 1,8 miliardy diváků. Oznámení přichází krátce poté, co se firma spojila se společností Allwyn International AG a OPAP S.A.
Součástí rozšířeného kontraktu je výraznější branding Allwynu přímo během závodních víkendů. Logo společnosti bude dominantní zejména během zahřívacího kola (formation lap) u vybraných Velkých cen, což je jeden z nejsledovanějších momentů přenosu těsně před startem. Allwyn se také stane titulním partnerem predikční ligy pro fanoušky F1 Predict a zdvojnásobí objem prostředků v rámci svých charitativních iniciativ v místech konání závodů.
Pro Allwyn představuje Formule 1 klíčový marketingový kanál pro budování globální značky. F1 aktuálně registruje základnu zhruba 827 milionů fanoušků a její komerční hodnota díky expanzi v USA a na digitálních platformách v posledních letech prudce roste. Finanční detaily kontraktu nebyly, podle ředitele globálních partnerství Allwynu, zveřejněny.
Mimořádný úspěch loňské sezóny
Loterijní společnost Allwyn jednoho z nejbohatších Čechů Karla Komárka se stala oficiálním partnerem Formule 1 teprve loni v únoru. Už Loňská sezóna Formule 1 přinesla Allwynu mimořádné zhodnocení jejích marketingových investic. Britský pilot Lando Norris vybojoval svůj premiérový mistrovský titul v dramatickém finále sezóny, čímž pro stáj McLaren ukončil dlouholetou nadvládu Red Bullu. Pro Allwyn, který do formule vstoupil začátkem loňského roku jako oficiální partner McLarenu i celé F1, šlo o ideální vyústění první fáze spolupráce.
Letošní sezóna odstartovala 8. března, kdy se uskutečnil první závod. Zatím proběhly celkem dva závody a oba vyhrála stáj Mercedesu. „Přál bych si opakování ročníku 1998, kdy po zásadní změně technických a sportovních pravidel piloti McLarenu dominovali hned v prvním závodě v Melbourne a třetího jezdce porazili s náskokem celého kola. Nakonec vyhráli oba tituly – McLaren získal Pohár konstruktérů a Mika Häkkinen titul mistra světa,“ říkal Pavel Turek, ředitel pro globální partnerství Komárkovy skupiny KKCG před zahájením sezóny. Právě Turek sehrál klíčovou roli při vyjednání kontraktů Allwynu s McLarenem i F1.
Druhá největší veřejně obchodovaná loterijní společnost
Allwyn navíc tento týden dokončil spojení společností Allwyn International AG a OPAP S.A. Výsledkem je vznik společnosti Allwyn AG, která je podle firmy druhou největší veřejně obchodovanou loterijní a herní skupinou na světě. Nová entita je kotovaná na Athénské burze.
Transakce navazuje na partnerství obou firem, které sahá do roku 2013, kdy KKCG vstoupila do řeckého OPAP. Dokončené spojení zapadá do delší strategie, v níž skupina kolem Karla Komárka postupně budovala mezinárodní loterijní platformu. Základem se stala někdejší Sazka, kterou KKCG převzala v roce 2011 a následně na ní začala stavět další expanzi.