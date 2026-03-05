Komárek vyhlíží těžký rok Allwynu ve formuli 1. Obhajuje titul v době změn pravidel závodění
- Nová sezona formule 1 vypukne už o víkendu.
- Na startovní rošt se sice nevydá český pilot, zato český byznys ano.
- Loterijní společnost Allwyn (dříve Sazka) z impéria miliardáře Karla Komárka i jí sponzorovanou stáj McLaren čeká mimořádně náročný ročník.
Formule 1 si mohla jen stěží přát napínavější závěr sezony, než který koncem loňského roku upoutal pozornost desítek milionů diváků. Brit Lando Norris získal svůj první mistrovský titul až v posledním závodu, do posledního kola bylo vše otevřené. Euforii z celkového vítězství přivezl jak stáji McLaren, která přerušila nadvládu Red Bullu, tak i loterijní společnosti Allwyn. Společnost jednoho z nejbohatších Čechů Karla Komárka měla štěstí.
Hned v prvním ročníku, kdy se stala oficiálním partnerem jak McLarenu, tak celé F1, spojila značku s vítěznými emocemi, kvůli kterým do závodů monopostů začátkem loňska vstoupila. Britská stáj zároveň suverénně ukořistila i Pohár konstruktérů, aby nebylo trofejí málo. O to náročnější bude pro Allwyn obhájit úspěch v jeho druhé sezoně, která vypukne už nadcházející víkend. I proto, že formule vjíždí do nové sezony v době nejvýraznějších technických změn za poslední roky.
