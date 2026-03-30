Stát rozpečetí ropné rezervy. Půjčí 100 tisíc tun rafineriím Orlen Unipetrol
- Vláda půjčí rafineriím Orlen Unipetrol 100 tisíc tun ropy ze státních nouzových zásob.
- Důvodem jsou plánované opravy ropovodu TAL, které dočasně omezily průtok suroviny do Česka.
- Opozice krok kritizuje jako nezodpovědné čerpání bezpečnostních pojistek určených pro extrémní nouzi.
Stát půjčí tuzemským rafineriím 100 tisíc tun ropy ze svých nouzových zásob. Důvodem je omezení dodávek na ropovodu IKL/TAL. Schválila to dnes vláda, řekl na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO). Zásobování českého trhu pohonnými hmotami podle Správy státních hmotných rezerv (SSHR) nadále funguje normálně a paliv je dostatek. Bývalý ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) uvolnění zásob zkritizoval, jde podle něj o nezodpovědný krok.
Správa podle Babiše začne zásoby rafineriím Orlen Unipetrol dodávat od 1. dubna. Zdůraznil, že půjde o půjčku, rafinerie tak zásoby vrátí. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) následně vysvětlil, že půjčka má zajistit stabilní chod rafinerií v Česku a plynulost dodávek paliv k čerpacím stanicím. Příčinou nutnosti půjčky jsou podle něj údržbové a rekonstrukční práce na ropovodu TAL, které byly plánovány dlouho dopředu. S nimi spojená omezení a současná situace na trhu s ropou pak podle Havlíčka vedly k situaci, kdy je v ropovodu menší průtok ropy, ale poptávka po ní stoupá.
Vlčkova kritika
Rozhodnutí vlády zkritizoval bývalý ministr průmyslu Vlček. „Je to v současné situaci nesmyslný a mimořádně nezodpovědný krok. Tyto zásoby státu slouží jako bezpečnostní pojistka pro případ extrémní nouze a nejsou určeny k tomu, aby ovlivňovaly tržní ceny, ale k tomu, aby stát a jeho kritická infrastruktura nepřestaly fungovat, když dojde k přerušení dodávek ropy,“ řekl.
Podle správy rezerv nebude s rychlým uvolněním zásob problém. „Podobnou situací jsme si prošli loni několikrát, když například ze dne na den skončil provoz na ropovodu Družba nebo když kvůli rekonstrukci přístavního mola v Terstu byly omezeny dodávky na ropovodu IKL/TAL,“ řekl předseda SSHR Pavel Švagr.
Podle něj je benzinu i nafty v Česku stále dostatek, motoristé tak nemají důvod se předzásobovat. „Státní rezervy plní svůj úkol, zásoby máme na 88,5 dne a když bude potřeba, tak uvolníme další,“ dodal Švagr.
Do Česka v současnosti teče ropa pouze západní cestou přes italský ropovod TAL a na něj navazující ropovod IKL. Do začátku loňského jara ropa tekla do Česka také z ruského ropovodu Družba, na začátku loňského března však byly dodávky z něj zastaveny. Na jaře téhož roku byl ovšem rozšířen v Terstu začínající ropovod TAL, kam se ropa dováží z více zemí a kontinentů. Největší podíl tvoří dodávky z oblastí okolo Kaspického a Černého moře, dále z USA a Afriky. ČR se po jeho rozšíření podle vlády mohla zcela odstřihnout od ruské ropy.