Státní stropy na paliva klesají. Nafta bude nejlevnější od začátku regulace
- Ministerstvo financí od čtvrtka snižuje maximální povolené ceny nafty i benzinu na nejnižší úroveň od zavedení regulace.
- Úřad stanovuje cenové stropy na základě velkoobchodních indexů a pevných marží minimálně do konce dubna.
- Opozice i prodejci pohonných hmot vládní zásahy do trhu kritizují a varují před možným nedostatkem paliv.
Maximální ceny paliv, které určuje stát, ve čtvrtek klesnou. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti dnešku sníží o 1,50 koruny na 43,50 koruny za litr. Benzin bude možné prodávat za 41,59 koruny za litr, tedy o 51 haléřů levněji než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Jde o zatím nejnižší ceny od začátku fungování cenového stropu. Úřad denně stanovuje ceny od minulého týdne, měl by v tom pokračovat přinejmenším do konce dubna.
Ministerstvo financí ceny počítá z kombinace průměru velkoobchodních denních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, dále denní kotace burzovní organizace Platts, maximální marže obchodníků a daní. Výjimkou jsou prémiové produkty, na které se omezení nevztahují.
Fungování cenových stropů v minulých dnech kritizovala opoziční ODS, podle ní by je měla vláda okamžitě zrušit. Regulace podle strany ohrožuje trh, důsledkem může být i nedostatek paliv a vyšší ceny. Vládní omezení kritizují také petrolejáři, podle kterých nutí některé čerpací stanice prodávat paliva pod cenou.
Vláda už na začátku dubna rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Marži obchodníků s palivy stanovila na maximálně 2,50 Kč za litr nafty i benzinu. Spotřební daň u nafty dočasně klesla z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 koruny za litr. U benzinu zůstala na 12,84 koruny za litr.
Pohonné hmoty začaly rychle zdražovat po americkém a izraelském útoku na Írán na přelomu února a března. Růst cen paliv se promítl i do celkové inflace v Česku, když v březnu zrychlila na 1,9 procenta z únorových 1,4 procenta.