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Nejlepší kanceláře roku ukazují nové trendy. Tohle jsou špičkové realizace v Česku

Vítěz kategorie Rekonstrukce roku v soutěži Kanceláře roku, OBERMEYER a.s., Praha

Vítěz kategorie Rekonstrukce roku v soutěži Kanceláře roku, OBERMEYER a.s., Praha Zdroj: Prochazka & Partners

Vítěz kategorie Regionální kanceláře v soutěži Kanceláře roku, Soukromá klinika LOGO s.r.o., Brno
Vítěz kategorie Velké kanceláře v soutěži Kanceláře roku, Direct Pojišťovna a.s., Brno
Vítěz kategorie Cena poroty v soutěži Kanceláře roku, ŠKODA AUTO a.s., Praha
Vítěz kategorie Hub Co-working kancelare, Praha
Vítěz kategorie Employee kanceláře v soutěži Kanceláře roku, Sekyra Group a.s., Praha
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Daniil Gnezdilov
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  • Jubilejní ročník soutěže Kanceláře roku ukázal, že firmy dnes vedle designu řeší především flexibilitu, zdravé pracovní prostředí a potřeby hybridní práce. 
  • Mezi oceněnými projekty uspěly korporátní kanceláře, coworkingová centra i regionální realizace, které reflektují proměnu způsobu práce v době digitalizace a AI. 
  • Nové kategorie Zdravé kanceláře roku a Rekonstrukce roku potvrdily rostoucí důraz na wellbeing zaměstnanců, udržitelnost a efektivní využívání stávajících budov. 

Soutěž Kanceláře roku letos slaví deset let a jubilejní ročník ukázal, jak výrazně se během poslední dekády proměnily požadavky firem na pracovní prostředí. Zatímco dříve rozhodoval především design a prestiž adresy, dnes se do popředí dostává flexibilita, wellbeing zaměstnanců nebo schopnost kanceláří reagovat na nástup umělé inteligence. Do letošního ročníku se přihlásilo více než 80 projektů a poprvé se soutěž rozšířila také o kategorie Zdravé kanceláře roku a Rekonstrukce roku. 

„Hybridní kanceláře se staly samozřejmostí. S nástupem AI se ale potřeby firem rychle mění a nejdůležitější se stává flexibilita,“ uvedla členka poroty a architektka Eva Le Peutrec. Podle předsedy Obce architektů Olega Hamana už kanceláře neslouží jen jako pracovní zázemí, ale stávají se součástí firemní identity a nástrojem pro získávání i udržení zaměstnanců. 

Proměna je patrná i v samotném návrhu kanceláří. „Zeleň, denní světlo a přírodní materiály už nejsou nadstandardem, ale základní součástí prostředí, ve kterém lidé podávají nejlepší výkony,“ uvedl šéf společnosti LIKO-S Jan Musil. 

Employee Friendly kanceláře

Vítěz kategorie Employee kanceláře v soutěži Kanceláře roku, Sekyra Group a.s., PrahaVítěz kategorie Employee kanceláře v soutěži Kanceláře roku, Sekyra Group a.s., Praha | Zdroj: Prochazka & Partners

Vítěz: Sekyra Group, a.s.

Místo: Praha

Architekt: ATELIER KUNC architects

Nové kanceláře developerské skupiny Sekyra Group v Praze na Rohanském ostrově porotu zaujaly především důrazem na pracovní komfort a prostředí pro zaměstnance. Projekt od ATELIER KUNC architects získal ocenění v kategorii Employee Friendly kanceláře, která hodnotí kvalitu pracovního prostředí z pohledu lidí, kteří v něm tráví každý den. 

Výsledek odráží jeden z nejsilnějších trendů současných kanceláří. Firmy už nesoutěží jen adresou nebo designem, ale tím, jak dobře dokážou podpořit soustředění, spolupráci i každodenní komfort zaměstnanců. 

Hub & Coworking kanceláře

Vítěz kategorie Hub Co-working kancelare, PrahaVítěz kategorie Hub Co-working kancelare, Praha | Zdroj: Prochazka & Partners

Vítěz: Scott.Weber Workspace

Místo: Praha

Architekt: Chapman Taylor a Scott.Weber Workspace

Pražský projekt Scott.Weber Workspace na náměstí Republiky uspěl v kategorii coworkingových a flexibilních kanceláří. Za návrhem stojí Chapman Taylor ve spolupráci se samotným provozovatelem. 

Coworkingy dnes stále více fungují jako služba, nikoliv jen pronájem pracovního místa. Scott.Weber dlouhodobě staví na kombinaci pracovních zón, prostor pro soustředění, setkávání i odpočinek. 

Inovativní kanceláře

Vítěz v kategorii Inovativní kanceláře v soutěži Kanceláře roku, JT International spol. s.r.o., PrahaVítěz v kategorii Inovativní kanceláře v soutěži Kanceláře roku, JT International spol. s.r.o., Praha | Zdroj: Prochazka & Partners

Vítěz: JT International spol. s r.o.

Místo: Praha

Architekt: Prochazka & Partners Studio

Ocenění za inovativní kanceláře získala společnost JT International z tabákového průmyslu. Projekt na pražském Pankráci navrhlo studio Prochazka & Partners Studio. 

Kategorie se zaměřuje na nové přístupy k uspořádání pracovního prostředí, technologiím nebo využití prostoru. Právě inovace a schopnost reagovat na hybridní způsob práce dnes patří mezi nejdůležitější témata kancelářského trhu. 

IT kanceláře

Vítěz v kategorii IT kanceláře v soutěži kanceláře roku,l ABUGO Group SE, BrnoVítěz v kategorii IT kanceláře v soutěži kanceláře roku,l ABUGO Group SE, Brno | Zdroj: Prochazka & Partners

Vítěz: ABUGO Group SE

Místo: Brno

Architekt: Studio Concept.a

Brněnská ABUGO Group zvítězila v kategorii IT kanceláří. Návrh vznikl ve studiu Concept.a. 

Technologické firmy dnes patří mezi společnosti, které nejrychleji mění způsob práce. Roste význam projektových místností, týmových zón nebo prostor pro videokonference, zatímco klasických pevných pracovních míst ubývá. ABUGO představuje jeden z příkladů tohoto posunu. 

Malé kanceláře

Vítěz v kategorii Malé kanceláře v soutěži kanceláře roku, TETA s.r.o., Ústí nad LabemVítěz v kategorii Malé kanceláře v soutěži kanceláře roku, TETA s.r.o., Ústí nad Labem | Zdroj: Prochazka & Partners

Vítěz: TETA s.r.o.

Místo: Ústí nad Labem

Architekt: Ateliér tečka

V kategorii malých kanceláří uspěla společnost TETA z Ústí nad Labem, která podniká v oblasti IT. Autorem návrhu je Ateliér tečka. 

Kategorie ukazuje, že kvalitní kancelář není otázkou velikosti ani rozpočtu. Porota letos opakovaně upozorňovala, že rostoucí úroveň kancelářského designu už dávno není výsadou Prahy a velkých korporací.  

Regionální kanceláře

Vítěz kategorie Regionální kanceláře v soutěži Kanceláře roku, Soukromá klinika LOGO s.r.o., BrnoVítěz kategorie Regionální kanceláře v soutěži Kanceláře roku, Soukromá klinika LOGO s.r.o., Brno | Zdroj: Prochazka & Partners

Vítěz: Soukromá klinika LOGO s.r.o.

Místo: Brno

Architekt: ŠENEKEL ARCHITEKTI

Ocenění za nejlepší regionální kanceláře získala brněnská Soukromá klinika LOGO. Projekt navrhli ŠENEKEL ARCHITEKTI. 

Úspěch kliniky potvrzuje, že kvalitní pracovní prostředí dnes vzniká napříč republikou a stále častěji i mimo tradiční kancelářské segmenty. Regionální projekty letos patřily mezi nejsilnější části soutěže. 

Rekonstrukce roku

Vítěz kategorie Rekonstrukce roku v soutěži Kanceláře roku, OBERMEYER a.s., PrahaVítěz kategorie Rekonstrukce roku v soutěži Kanceláře roku, OBERMEYER a.s., Praha | Zdroj: Prochazka & Partners

Vítěz: OBERMEYER a.s.

Místo: Praha

Architekt: FADW

Novou kategorií jubilejního ročníku byla Rekonstrukce roku. Ocenění získala projektantská společnost OBERMEYER z pražských Vysočan za projekt od architektonického studia FADW. 

Porota tím reagovala na rostoucí význam obnovy stávajících kancelářských budov. Místo bourání a výstavby nových prostor získává na významu citlivá modernizace, která prodlužuje životnost budov a snižuje ekologickou stopu. 

Velké kanceláře

Vítěz kategorie Velké kanceláře v soutěži Kanceláře roku, Direct Pojišťovna a.s., BrnoVítěz kategorie Velké kanceláře v soutěži Kanceláře roku, Direct Pojišťovna a.s., Brno | Zdroj: Prochazka & Partners

Vítěz: Direct pojišťovna, a.s.

Místo: Brno

Architekt: U1 Space Design

Nejlepší velké kanceláře roku vytvořila brněnská Direct pojišťovna podle návrhu studia U1 Space Design. 

Velké firmy dnes řeší především to, jak propojit hybridní práci s potřebou osobních setkání. Kanceláře se proto stále více mění z místa individuální práce na prostor určený pro spolupráci, vzdělávání a firemní kulturu. 

Zdravé kanceláře

Vítěz v kategorii Zdravé kanceláře v soutěži Kanceláře roku, Czech Games Edition s.r.o., PrahaVítěz v kategorii Zdravé kanceláře v soutěži Kanceláře roku, Czech Games Edition s.r.o., Praha | Zdroj: Prochazka & Partners

Vítěz: Czech Games Edition s.r.o.

Místo: Praha

Architekt: Horalík Ateliér

Premiérovou kategorii Zdravé kanceláře roku ovládla herní společnost Czech Games Edition z pražského Hloubětína. Návrh připravil Horalík Ateliér. 

Nová kategorie reflektuje důraz na wellbeing zaměstnanců, kvalitu vzduchu, dostatek denního světla nebo využití přírodních materiálů. Podle poroty už nejde o benefity navíc, ale o základní součást kvalitního pracovního prostředí. 

Cena poroty

Vítěz kategorie Cena poroty v soutěži Kanceláře roku, ŠKODA AUTO a.s., PrahaVítěz kategorie Cena poroty v soutěži Kanceláře roku, ŠKODA AUTO a.s., Praha | Zdroj: Prochazka & Partners

Vítěz: ŠKODA AUTO a.s.

Místo: Praha

Architekt: Komplits a ŠKODA AUTO

Speciální cenu poroty získala ŠKODA AUTO za projekt vytvořený ve spolupráci se studiem Komplits. 

Cena poroty tradičně míří k realizaci, která vyčnívá nad rámec jednotlivých kategorií. V jubilejním ročníku ocenění symbolicky uzavírá přehled projektů, které podle odborníků ukazují, jak daleko se české kanceláře za posledních deset let posunuly. 

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