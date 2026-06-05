Nejlepší kanceláře roku ukazují nové trendy. Tohle jsou špičkové realizace v Česku
- Jubilejní ročník soutěže Kanceláře roku ukázal, že firmy dnes vedle designu řeší především flexibilitu, zdravé pracovní prostředí a potřeby hybridní práce.
- Mezi oceněnými projekty uspěly korporátní kanceláře, coworkingová centra i regionální realizace, které reflektují proměnu způsobu práce v době digitalizace a AI.
- Nové kategorie Zdravé kanceláře roku a Rekonstrukce roku potvrdily rostoucí důraz na wellbeing zaměstnanců, udržitelnost a efektivní využívání stávajících budov.
Soutěž Kanceláře roku letos slaví deset let a jubilejní ročník ukázal, jak výrazně se během poslední dekády proměnily požadavky firem na pracovní prostředí. Zatímco dříve rozhodoval především design a prestiž adresy, dnes se do popředí dostává flexibilita, wellbeing zaměstnanců nebo schopnost kanceláří reagovat na nástup umělé inteligence. Do letošního ročníku se přihlásilo více než 80 projektů a poprvé se soutěž rozšířila také o kategorie Zdravé kanceláře roku a Rekonstrukce roku.
„Hybridní kanceláře se staly samozřejmostí. S nástupem AI se ale potřeby firem rychle mění a nejdůležitější se stává flexibilita,“ uvedla členka poroty a architektka Eva Le Peutrec. Podle předsedy Obce architektů Olega Hamana už kanceláře neslouží jen jako pracovní zázemí, ale stávají se součástí firemní identity a nástrojem pro získávání i udržení zaměstnanců.
Proměna je patrná i v samotném návrhu kanceláří. „Zeleň, denní světlo a přírodní materiály už nejsou nadstandardem, ale základní součástí prostředí, ve kterém lidé podávají nejlepší výkony,“ uvedl šéf společnosti LIKO-S Jan Musil.
Employee Friendly kanceláře
Vítěz kategorie Employee kanceláře v soutěži Kanceláře roku, Sekyra Group a.s., Praha |
Vítěz: Sekyra Group, a.s.
Místo: Praha
Architekt: ATELIER KUNC architects
Nové kanceláře developerské skupiny Sekyra Group v Praze na Rohanském ostrově porotu zaujaly především důrazem na pracovní komfort a prostředí pro zaměstnance. Projekt od ATELIER KUNC architects získal ocenění v kategorii Employee Friendly kanceláře, která hodnotí kvalitu pracovního prostředí z pohledu lidí, kteří v něm tráví každý den.
Výsledek odráží jeden z nejsilnějších trendů současných kanceláří. Firmy už nesoutěží jen adresou nebo designem, ale tím, jak dobře dokážou podpořit soustředění, spolupráci i každodenní komfort zaměstnanců.
Hub & Coworking kanceláře
Vítěz kategorie Hub Co-working kancelare, Praha |
Vítěz: Scott.Weber Workspace
Místo: Praha
Architekt: Chapman Taylor a Scott.Weber Workspace
Pražský projekt Scott.Weber Workspace na náměstí Republiky uspěl v kategorii coworkingových a flexibilních kanceláří. Za návrhem stojí Chapman Taylor ve spolupráci se samotným provozovatelem.
Coworkingy dnes stále více fungují jako služba, nikoliv jen pronájem pracovního místa. Scott.Weber dlouhodobě staví na kombinaci pracovních zón, prostor pro soustředění, setkávání i odpočinek.
Inovativní kanceláře
Vítěz v kategorii Inovativní kanceláře v soutěži Kanceláře roku, JT International spol. s.r.o., Praha |
Vítěz: JT International spol. s r.o.
Místo: Praha
Architekt: Prochazka & Partners Studio
Ocenění za inovativní kanceláře získala společnost JT International z tabákového průmyslu. Projekt na pražském Pankráci navrhlo studio Prochazka & Partners Studio.
Kategorie se zaměřuje na nové přístupy k uspořádání pracovního prostředí, technologiím nebo využití prostoru. Právě inovace a schopnost reagovat na hybridní způsob práce dnes patří mezi nejdůležitější témata kancelářského trhu.
IT kanceláře
Vítěz v kategorii IT kanceláře v soutěži kanceláře roku,l ABUGO Group SE, Brno |
Vítěz: ABUGO Group SE
Místo: Brno
Architekt: Studio Concept.a
Brněnská ABUGO Group zvítězila v kategorii IT kanceláří. Návrh vznikl ve studiu Concept.a.
Technologické firmy dnes patří mezi společnosti, které nejrychleji mění způsob práce. Roste význam projektových místností, týmových zón nebo prostor pro videokonference, zatímco klasických pevných pracovních míst ubývá. ABUGO představuje jeden z příkladů tohoto posunu.
Malé kanceláře
Vítěz v kategorii Malé kanceláře v soutěži kanceláře roku, TETA s.r.o., Ústí nad Labem |
Vítěz: TETA s.r.o.
Místo: Ústí nad Labem
Architekt: Ateliér tečka
V kategorii malých kanceláří uspěla společnost TETA z Ústí nad Labem, která podniká v oblasti IT. Autorem návrhu je Ateliér tečka.
Kategorie ukazuje, že kvalitní kancelář není otázkou velikosti ani rozpočtu. Porota letos opakovaně upozorňovala, že rostoucí úroveň kancelářského designu už dávno není výsadou Prahy a velkých korporací.
Regionální kanceláře
Vítěz kategorie Regionální kanceláře v soutěži Kanceláře roku, Soukromá klinika LOGO s.r.o., Brno |
Vítěz: Soukromá klinika LOGO s.r.o.
Místo: Brno
Architekt: ŠENEKEL ARCHITEKTI
Ocenění za nejlepší regionální kanceláře získala brněnská Soukromá klinika LOGO. Projekt navrhli ŠENEKEL ARCHITEKTI.
Úspěch kliniky potvrzuje, že kvalitní pracovní prostředí dnes vzniká napříč republikou a stále častěji i mimo tradiční kancelářské segmenty. Regionální projekty letos patřily mezi nejsilnější části soutěže.
Rekonstrukce roku
Vítěz kategorie Rekonstrukce roku v soutěži Kanceláře roku, OBERMEYER a.s., Praha |
Vítěz: OBERMEYER a.s.
Místo: Praha
Architekt: FADW
Novou kategorií jubilejního ročníku byla Rekonstrukce roku. Ocenění získala projektantská společnost OBERMEYER z pražských Vysočan za projekt od architektonického studia FADW.
Porota tím reagovala na rostoucí význam obnovy stávajících kancelářských budov. Místo bourání a výstavby nových prostor získává na významu citlivá modernizace, která prodlužuje životnost budov a snižuje ekologickou stopu.
Velké kanceláře
Vítěz kategorie Velké kanceláře v soutěži Kanceláře roku, Direct Pojišťovna a.s., Brno |
Vítěz: Direct pojišťovna, a.s.
Místo: Brno
Architekt: U1 Space Design
Nejlepší velké kanceláře roku vytvořila brněnská Direct pojišťovna podle návrhu studia U1 Space Design.
Velké firmy dnes řeší především to, jak propojit hybridní práci s potřebou osobních setkání. Kanceláře se proto stále více mění z místa individuální práce na prostor určený pro spolupráci, vzdělávání a firemní kulturu.
Zdravé kanceláře
Vítěz v kategorii Zdravé kanceláře v soutěži Kanceláře roku, Czech Games Edition s.r.o., Praha |
Vítěz: Czech Games Edition s.r.o.
Místo: Praha
Architekt: Horalík Ateliér
Premiérovou kategorii Zdravé kanceláře roku ovládla herní společnost Czech Games Edition z pražského Hloubětína. Návrh připravil Horalík Ateliér.
Nová kategorie reflektuje důraz na wellbeing zaměstnanců, kvalitu vzduchu, dostatek denního světla nebo využití přírodních materiálů. Podle poroty už nejde o benefity navíc, ale o základní součást kvalitního pracovního prostředí.
Cena poroty
Vítěz kategorie Cena poroty v soutěži Kanceláře roku, ŠKODA AUTO a.s., Praha |
Vítěz: ŠKODA AUTO a.s.
Místo: Praha
Architekt: Komplits a ŠKODA AUTO
Speciální cenu poroty získala ŠKODA AUTO za projekt vytvořený ve spolupráci se studiem Komplits.
Cena poroty tradičně míří k realizaci, která vyčnívá nad rámec jednotlivých kategorií. V jubilejním ročníku ocenění symbolicky uzavírá přehled projektů, které podle odborníků ukazují, jak daleko se české kanceláře za posledních deset let posunuly.