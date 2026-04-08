STK každý rok pro auta nad 10 let? V Evropském parlamentu se chystají změny
- EU zpřísňuje pravidla pro prodej ojetin a od roku 2027 zakáže převod vozů, které jsou ve špatném technickém stavu.
- Ve hře je povinná technická kontrola každý rok pro auta starší deseti let a nové povinnosti pro motocykly i dodávky.
- Technici na STK se nově zaměří na software, asistenty řízení a senzory, které dosud detailně neprověřovali, píše Auto.cz.
Éra nekontrolovaných prodejů ojetin končí. Evropský parlament finišuje s revizí technických prohlídek, která přitvrdí pravidla pro majitele starších vozů a nově zavede povinné kontroly i pro motorkáře a dodávky. Klíčovou změnou je nová regulace o vozidlech na konci životnosti (ELVR), na které se Brusel definitivně dohodl letos v únoru. Od roku 2027 už nebude možné prodat auto s „formulkou o opotřebení“ – pokud vůz naplní definici odpadu (např. po totální škodě či zaplavení), jeho prodej bude zakázán a musí zamířit rovnou k ekologické likvidaci.
Prodej jen po technické
Klíčovým mechanismem této změny je přesun důkazního břemene na stranu prodávajícího. U rizikových transakcí, jako jsou čistě online prodeje bez fyzického předání nebo vozy označené pojišťovnou za ekonomickou totální škodu, už nebude možné auto anonymně „přehodit“ na nového majitele.
Prodávající bude muset doložit buď platnou technickou kontrolu, nebo odborný posudek potvrzující provozuschopnost. Pokud takový doklad v systému bude chybět, úřady převod jednoduše zastaví. Tato pojistka má znemožnit legální prodej nebezpečných vraků „na dojetí“, které dnes často končí v rukou nicnetušících kupců.
Technická každý rok
Zatímco pravidla pro přepisy jsou již hotovou věcí, v dubnu 2026 se na půdě Evropského parlamentu rozhořela další bitva v rámci takzvaného Silničního balíčku (Roadworthiness Package).
Evropská rada bezpečnosti dopravy (ETSC) v čerstvé zprávě naléhá na poslance, aby do finálního textu prosadili povinné každoroční prohlídek pro všechna vozidla starší deseti let. Argumentem je stárnoucí evropský vozový park a snaha eliminovat technické závady u aut, která tvoří páteř dopravy v zemích, jako je Česko.
Tento návrh však čelí silnému odporu a o jeho osudu se rozhodne v hlasování během nadcházejících týdnů. Není tedy zatím jisté, zda se frekvence STK pro běžné řidiče skutečně zvýší, nebo zda zůstane u současného modelu.
Dodávky a motorky pod lupou
Změny se však netýkají jen osobních automobilů. Pod drobnohled se dostávají dodávky a lehké užitkové vozy, které s rozmachem e-shopů tvoří stále hustší provoz. ETSC naléhá na zavedení povinných silničních kontrol pro dodávky, podobných těm, které dnes podstupují kamiony. Tento návrh je součástí aktuálně projednávané zprávy, o jejímž přijetí se rozhodne do léta 2026.
Nově by se měly kontroly rozšířit také na malé motocykly a skútry s obsahem od 50 do 125 ccm. V tomto bodě již panuje široká shoda a očekává se, že povinnost začne platit po dvouletém přechodném období, tedy od roku 2028.
Zásadní technologický posun vyžaduje i změnu metodiky na linkách STK. Moderní vozy jsou prošpikovány asistenty, jako je udržování v jízdním pruhu nebo nouzové brzdění. Podle návrhů, které mají být legislativně ukotveny do konce roku 2026, by technici museli povinně kontrolovat funkčnost těchto systémů i datových záznamníků u autonomních vozidel. Kontrola se má zaměřit na to, zda software a senzory nejsou vadné nebo úmyslně odpojené.
Harmonizace těchto digitálních prověrek napříč EU je plánována na rok 2027, což by mělo sjednotit diagnostické postupy a zajistit, že bezpečnostní technologie budou plnit svou roli i u ojetých vozů.