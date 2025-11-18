Strnad bude v areálu Liberty těžit strusku z odvalu Lihovarská. Za stovky milionů koupil těžební práva
Zřejmě druhý nejsledovanější tendr na majetek huti Liberty – hned po prodeji hlavního závodu – dospěl k překvapivému rozuzlení. Těžební práva na lukrativní vysokopecní strusku, která se nachází v odvalu poblíž ocelářského areálu, získala firma JK Recycling Jaroslava Strnada. Jeho cenová nabídka podle insolvenčního správce Šimona Petáka násobně přebila zbytek uchazečů.
O Jaroslavu Strnadovi se hovoří jako o podnikateli, kterému vývoj insolvence Liberty Ostrava přinejmenším nebyl lhostejný. Zakladatel skupiny Czechoslovak Group a v současnosti majitel skupiny CE Industries ostravskou huť od loňského října provozně financoval přes firmu SPV JAT, která se podle zjištění e15 postupně stala největším zajištěným věřitelem hutního podniku. Úvěrování bylo součástí tollingové spolupráce, kterou zastřešovala další Strnadova firma, Vítkovice Machinery Trade, a to v rámci provozu rourovny a válcovny.
