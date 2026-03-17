Vláda podle Havlíčka příští rok rozhodne o Temelínu. Jádro má dál posílit energetickou bezpečnost
- Karel Havlíček uvedl, že vláda zřejmě příští rok rozhodne o stavbě nových jaderných bloků v Temelíně, přičemž očekává kladné stanovisko.
- Energetickou bezpečnost chce stát podle něj zajistit kombinací jádra, rozumného energetického mixu, diverzifikace zdrojů a větší role státu při garancích cen elektřiny.
- Vedle jádra má Česko dál počítat i s plynem a částí uhelných zdrojů, protože bez státních záruk se podle Havlíčka noví investoři do energetiky nepohrnou.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) řekl, že vláda bude muset rozhodnout o případné stavbě nových jaderných bloků v Temelíně patrně příští rok. A jak dodal, troufá si tvrdit, že kabinet rozhodne pozitivně. Uvedl to v Brně ve svém příspěvku na Amper Summitu na veletrhu Amper. Stavbu nových bloků zmínil jakou součást cesty k energetické bezpečnosti České republiky.
Vláda podle něj může zajistit bezpečnost kombinací tří kroků, které spočívají v diverzifikaci zdrojů, v rozumném energetickém mixu a také v tom, že vláda do určité míry garantovat ceny elektřiny, které zajistí konkurenceschopnost průmyslu. „Je úkolem vlády vytvořit v energetice rozumné podmínky,“ prohlásil.
Zatím je rozhodnuto o stavbě nových bloků v dukovanské jaderné elektrárně, kterou zajistí jihokorejská firma KHNP.
Podle Havlíčka bude stát dále investovat do diverzifikace zdrojů. Kromě naplánované výstavby nových bloků v Dukovanech a úvahách o stavbě nových bloků v Temelíně bude Česko pokračovat v přípravě malých modulárních jaderných reaktorů. „Budeme pokračovat i v podpoře obnovitelných zdrojů, ale už ne tolik jako v minulosti. Obnovitelné zdroje mají určitě budoucnost, ale než k nim dojdeme, musíme uhrát mezidobí,“ řekl Havlíček.
Vláda nepočítá s uzavřením dalšího úhelného zdroje
V tom podle něj bude stále potřebné počítat s uhlím a plynem. Kromě uzavření Počerad a Chvaletic podle něj vláda nepočítá s uzavřením dalšího uhelného zdroje kvůli dostatku energie a stabilitě přenosové sítě. Vláda také podle něj podpoří stavbu plynových elektráren. Investoři je postaví jen tehdy, když stát zabezpečí určitou míru jistoty, řekl Havlíček.
Budoucí energetika podle něj bude nebývale regulovaná a žádný investor už se nepustí do stavby jakéhokoliv zdroje bez garance státu. „Stát si energii předkupuje, i když neví, jak se budou ceny v dalších deseti až 15 letech vyvíjet. Může vydělat i prodělat, ale jdou do toho všechny státy kvůli bezpečnosti,“ řekl ministr. Nikdo si podle něj netroufne spekulovat, aby se nedostal do situace, že země nebude mít elektřinu, proto se státy předhánějí v nabídkách pro investory.
Dodal, že většina zemí v Evropě už vidí situaci realističtěji než před třemi až čtyřmi lety a jádro už pro ně není zdrojem minulosti.