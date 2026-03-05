Dukovany dostanou nový řídicí systém. Zakázku získaly české firmy
- ČEZ v Dukovanech vymění blokové řídicí systémy všech čtyř reaktorů, zakázku získalo konsorcium českých firem ZAT a I&C Energo.
- Desetiletý projekt má hodnotu v nižších jednotkách miliard korun a je součástí širší modernizace jaderných elektráren.
- Cílem je zvýšit bezpečnost a zajistit provoz Dukovan minimálně na 60 let, paralelně se připravuje výstavba dvou nových bloků.
V Jaderné elektrárně Dukovany bude firma ČEZ měnit klíčové prvky řídicího systému všech čtyř bloků. Tendr vyhrálo konsorcium českých firem ZAT a I&C Energo. Desetiletý projekt je součástí rozsáhlé modernizace elektrárny, uvedla společnost v dnešní tiskové zprávě.
„Hodnotu zakázky nesdělujeme, řádově se ale jedná o nižší jednotky miliard korun za celou dobu trvání,“ sdělil Petr Šuleř z útvaru jaderná komunikace.
ČEZ investuje do obou tuzemských jaderných elektráren, Dukovan a Temelína, v průměru zhruba sedm miliard korun ročně. „Cílem je posilování efektivity, bezpečnosti a zajištění dlouhodobého provozu. A právě do této oblasti výměna prvků řídicího systému Dukovan patří,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
Jde o kompletní obměnu blokových řídicích systémů primárního a sekundárního okruhu na všech čtyřech dukovanských blocích. Jednou z klíčových podmínek je, že práce nesmí nijak negativně ovlivnit bezpečnost a stabilní provoz bloků, uvedla firma ČEZ.
Společnost ZAT bude zodpovědná za dodávku řídicích systémů SandRA a technickou koncepci projektu, na které pracuje od roku 2020. „Pro český jaderný průmysl jde o strategickou zakázku potvrzující kvalitu a konkurenceschopnost našich řešení,“ uvedl Ivo Tichý, výkonný ředitel a místopředseda představenstva ZAT.
I&C Energo bude zajišťovat instalaci, uvedení do provozu a část inženýringu. Navazuje tak na svou dlouholetou zkušenost s údržbou systémů měření a regulace v Dukovanech. „V Dukovanech působíme už od roku 1993 a podíleli jsme se na většině zásadních modernizací,“ uvedl předseda představenstva a výkonný ředitel Jiří Holinka.
Obě jaderné elektrárny loni vyrobily v součtu 32,066 terawatthodiny (TWh) elektřiny. Dukovany dodaly minulý rok do přenosové sítě 14,68 TWh elektrického proudu, letos zatím 2,466 TWh.
Čtyři dukovanské bloky byly uváděné do provozu v letech 1985 až 1987. Firma ČEZ už dřív uvedla, že by je chtěla provozovat nejméně 60 let. Zakázku na stavbu dalších dvou bloků u Dukovan získala korejská společnost KHNP. Geologický průzkum pro tyto bloky začal loni v srpnu.