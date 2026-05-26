Vláda spustí audit nákupu NET4GAS. Nelíbí se jí cena, kterou Fiala a Síkela zaplatili za plynovody
- Ministr průmyslu Karel Havlíček spustil audit nákupu NET4GAS, který stát přes ČEPS koupil v roce 2023.
- Prověřit chce cenu až pět miliard korun i převzatý dluh kolem 33 miliard.
- Podle Ekonomického deníku míří audit i na politické okolnosti celé transakce.
Vláda Andreje Babiše se rozhodla prověřit, za jakých podmínek předchozí kabinet Petra Fialy koupil společnost NET4GAS spravující páteřní plynovody. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, upozornil Ekonomický deník.
Havlíček chce prověřit cenu, kterou za infrastrukturu stát zaplatil. Šlo o pět miliard korun. Firma si s sebou ale nese také dluh ve výši 33 miliard. Původními majiteli byla německá pojišťovací skupina Allianz a kanadský penzijní fond OMERS.
Plynovody pro stát na pokyn vlády koupil na konci roku 2023 ČEPS, který spravuje energetickou soustavu. Ve výroční zprávě uvedl hodnotu plynovodů na 19 miliard koru.
Podle anonymních zdrojů, na které se Ekonomický deník odvolává, je cílem prověřit politickou linku nákupu. Babišova vláda chce podle deníku najít kauzu, ve které by tehdejšího šéfa resortu průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (STAN) mohla „vykoupat“ podobně, jako hnutí Starostů i nyní připomíná kauzu Dozimetr.
Deník také informuje, že Síkela mohl být teoreticky ve střetu zájmů, protože původně pracoval jako top manažer bankovní skupiny Erste a mohl tak mít zájem, aby NET4GAS splatil své dluhy vůči bankám v plné výši, místo aby šel cestou bankrotu a stát pak získal infrastrukturu od konkursního správce. Takovou cestou šel stát například u OKD, kdy v roce 2017 za doly zaplatil 80 milionů korun.