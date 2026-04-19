Vševědoucí ledničky i auta, co čtou barvu kůže. Vynálezy mají vrátit německý kolos na vrchol
- Německý gigant Bosch představil novinky, které ho mají vrátit na vrchol.
- Firma chce využítvat umělou inteligenci rozmanitě, a to nejen v autech.
- Budoucí expanzi hodlá opírat také o české závody, pomoci mají i s elektromobilitou.
V útrobách více než stoletého gigantu Bosch panuje napjatá nálada. Stejně jako další německé společnosti se i tradiční výrobce ze Stuttgartu potýká s poklesem konkurenceschopnosti, vysokými mzdovými náklady v Německu, masivním nástupem umělé inteligence a nových konkurentů z řad technologických společností. Firma chce tak nyní šlapat do inovací, aby se vrátila do dob, kdy vytvářela mnohem vyšší než loňskou dvouprocentní provozní marži.
Kolos o 413 tisících zaměstnancích, se opírá o kvarteto pilířů: mobilitu, průmyslovou techniku, spotřební zboží a energetiku a techniku budov. Z pohledu celé skupiny, tak i z pohledu českých závodů v Jihlavě a Českých Budějovicích je zdaleka nejvýznamnější mobilita. Ta ale stagnuje. Bosch díky ní loni utržil 56 miliard eur, meziročně takřka stejnou částku, a to při jednoprocentní marži. Obrat k lepším výsledkům si slibuje od investic do umělé inteligence, které mají do konce příštího roku přesáhnout 2,5 miliardy eur, jak potvrdila pro e15 členka představenstva Tanja Rückert, která zodpovídá za digitální byznys a služby.
Umělá inteligence se prolíná většinou nových vynálezů, které Bosch odhalil na slavnostní akci, nebo alespoň částečně naznačil jejich budoucí obrysy. Jedním z nich je i systém, který má zachránit řidiče před hrozícím kolapsem. Zatímco stávající běžně využívané technologie varují šoféra před únavou na základě monitoringu jeho očí a víček, Bosch chce jít ještě dál.
Bosch a autonomní vozy
„Naše palubní kamera snímá barvu kůže obličeje řidiče. Zatímco člověk obvykle nerozpozná rozdíl, případně jen minimálně, kamera odhalí i nejdrobnější změny odstínu kůže. Umělá inteligence pak na tomto základě s vysokou přesností odhadne tok krve a srdeční tep. Případné zdravotní potíže a z nich plynoucí nehodu odhalí dříve, než řidiče za volantem paralyzují,“ vysvětluje jeden z expertů chystanou novinku. S jakými automobilkami na ní pracuje, tají, uvádí ale, že by technologie měla být na silnicích otestovaná ještě letos.
Senzory a snímače z vlastní produkce hodlá využít i dalšími způsoby. Nově budou ještě mnohem podrobněji monitorovat těla všech členů posádky automobilu. Budou sledovat pozici hlavy, ramen, těla, kolen či chodidel. Znalost těchto informací má podle společnosti zlepšit mimo jiné práci airbagů. Pokud vůz ví, že má například spolujezdec nohy nebezpečně natažené na přední desce, nebo že je v moment nehody shodou náhod předkloněný, airbagy tomu přizpůsobí způsob aktivace.
Tato technologie má být odpovědí naštvaným řidičům, které iritují častá varování před únavou. Ty se pak mnohdy ukazují jako falešný poplach. Monitoring pozice těla, barvy kůže a dovozené kondice srdce a krevního řečiště má efektivitu varování zvýšit.
Obrovský potenciál si Bosch slibuje také od autonomních vozů. Tedy těch, které k jízdě nepotřebují lidského řidiče. Pracuje například na inerciálních senzorech, díky kterým má vůz plné povědomí o vlastní poloze i tehdy, když nemá signál z kamery nebo GPS.
Umělá inteligence promění svět, jak jej známe
Umělá inteligence také radikálně promění způsob, jakým řidič komunikuje s vozem. „Pokud chcete využít přínosy umělé inteligence, musíte velké jazykové modely převést do menší podoby, kterou lze provozovat přímo v autě, aby prodleva v přenosu dat neznemožňovala praktické využití. To je oblast, ve které jsme mimořádně silní. Umíme modely zmenšit a optimalizovat, aby byly připravené pro provoz přímo v autě,“ řekl pro e15 člen představenstva zodpovědný za mobilitu Markus Heyn.
Platí to podle něj jak pro velké jazykové modely, tak pro modely, které kombinují obraz a jazyk. „Vycházíme sice ze základních modelů, které už existují, ale dál je rozvíjíme,“ uvádí.
Zdůrazňuje přitom jeden z nejvýznamnějších trendů současnosti, tedy větší oddělení hardwaru od softwaru aut. Zatímco dříve automobilky stavěly spíše skládačku obrovského množství samostatně fungujících dílů, kdy měly například brzdy jinou řídicí jednotku než asistenční systémy či infotainment, nově je vůz spíše jako jeden velký počítač na čtyřech kolech. Software je univerzální a běží nad společnou výpočetní platformou. Díky tomu lze funkce snáze aktualizovat či přidávat, aniž by musel řidič navštívit servis a nechat součástky fyzicky vyměnit.
Tento trend přímo dopadá i na byznys jihlavského závodu Bosch, respektive produktů, které zde vyrábí. Vedle elektromotorů, statorů či rotorů zde vzniká také elektronáprava eAxle. Tu management často zmiňuje jako příklad chystaných inovací. Výrobu eAxle přesunul do Jihlavy před necelými dvěma roky. Elektromotor, výkonová elektronika a převodovka jsou tak spojeny do jednotky, která přímo pohání nápravu vozidel. Elektronápravu lze využít jak v ryze elektrických, tak v prodávanějších hybridních vozech.
Německý kolos chce ale své portfolio ještě více diverzifikovat a nestavit jen na automobilitě. Druhou největší tržbu, téměř dvacet miliard eur, loni vytvořil v oblasti spotřebního zboží. Sem patří například chytré lednice. I do nich proniká umělá inteligence. „Poté, co zavřete lednici, kamery vyfotí obsah a pošlou snímek do mobilní aplikace. Uživatel tak vždy ví, co doma ještě má. V budoucnu také dostane varování před hrozícím zkažením potravin,“ uvádí spolčenost. Aplikace zároveň doporučuje, jak potraviny v lednici rozložit, aby vydržely déle.
Významný potenciál vidí Bosch ve zdravotnictví. Rozvíjí například vlastní technologii liquid biopsy, tedy krevní test, který dokáže hledat stopy nádoru v krvi. Oproti klasické biopsii není nutné odebírat vzorek přímo z tkáně, což je pro pacienta šetrnější. Lékařům může pomoci odhalovat nádory v dřívějším stadiu nebo průběžně sledovat, jak pacient reaguje na léčbu.
„Evropa má špičkové lidi, přední univerzity i průmysl světové úrovně. Výzvou je spíš rychlost a soustředění. Potřebujeme si jasně říct, ve kterých deseti nebo dvaceti technologiích chceme být jako Evropa lídrem, a podle toho jednat,“ říká Heyn.