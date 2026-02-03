Propouští a vyplácí závratné odstupné. Německý gigant tuší další škrty, české závody v nejistotě
- Stuttgartský Bosch bije na poplach, přísná odtučňovací kúra mu zatím nepřináší výsledky.
- Firma proto nadále propouští a vyplácí závratné sumy na odstupném.
- Obrat k lepšímu si vedení slibuje mimo jiné od automobilů, které nepotřebují lidského řidiče.
Jeden z největších dodavatelů světa, který zaměstnává přes osm tisíc lidí i v Česku, dál naráží na tvrdou ekonomickou realitu. Podobně jako další nejen německé giganty se i Bosch potýká s poklesem konkurenceschopnosti, vysokou mzdovou základnou v domácím Německu, cly, geopolitickými nejistotami, nedostatkem čipů, progresivními asijskými konkurenty i se silným eurem.
Nejen těmito faktory zdůvodňuje generální ředitel společnosti Stefan Hartung, proč tradiční podnik ze Stuttgartu loni nesplnil většinu vlastních hospodářských cílů. „Ekonomická realita se odráží i v našich výsledcích – rok 2025 byl pro Bosch obtížným a v některých ohledech i bolestivým,“ prohlásil Hartung v projevu o předběžných zjištěních z účetních knih.
V řeči čísel: Tržby vzrostly z 90 na 91 miliard eur (2,2 bilionu korun), provozní zisk EBIT se meziročně snížil z 3,1 na 1,7 miliardy eur. Ačkoliv sám Hartung původně plánoval, že by už v loňském roce mohl Bosch dosáhnout sedmiprocentní návratnosti investic, výsledkem byl její pokles na pouhá dvě procenta. Stejně jako mnoho dalších cílů tak musel být i tento prozatím odložen, upozorňuje portál Automobilwoche.
Tisíce propouštěných a zlaté padáky
Důsledkem tak jsou nevyhnutelné škrty. Bosch šetří především formou propouštění, případně rušení pracovních míst. Jen ve významné divizi mobility jich v Německu zaniká třináct tisíc do konce roku 2030. Opatření se už dotýká závodů mimo jiné ve Stuttgartu-Feuerbachu, Schwieberdingenu, Waiblingenu a Bühl/Bühlertalu v Bádensku-Württembersku a v Homburgu v Sársku. Divize, která produkuje součástky pro automobilky, totiž musí snížit náklady o 2,5 miliardy eur ročně, aby si zachovala konkurenceschopnost, jak dříve uvedla sama společnost. Jen na vyplacení odstupného tak bude potřebovat přibližně 2,7 miliardy eur.
Hartung zároveň nevylučuje ani další škrty. Naopak hovoří o nezbytném zefektivnění celé organizace a zlepšení konkurenceschopnosti. V nejistotě tak zůstávají i české společnosti patřící pod Bosch. Zdaleka se přitom nejedná o nevýznamné podniky. Například závod v Českých Budějovicích patří k největším a opakovaně oceňovaným zaměstnavatelům na jihu Čech. Vyrábí zde zařízení na snižování emisí oxidů dusíku ve výfukových plynech, moduly čerpadel do nádrží, plynové pedály, rozdělovače paliva, sací moduly a mnohé další produkty.
Bosch propouští ve velkém od konce roku 2023, jeho tuzemských divizí se zatím tlak na úspory výrazněji nedotkl. Firma v Česku v posledních letech investovala stovky milionů korun a například ve zmíněných Budějovicích od ledna zvýšila mzdy asi o šest procent po dohodě s odbory. Pod tlakem jsou hlavně neefektivní německé pobočky. Zatímco v Německu loni ubylo zaměstnanců Bosche meziročně o 6,5 tisíce na 123 tisíc, v asijsko-pacifickém regionu jich naopak o více než pět tisíc přibylo na 124 tisíc.
Nové příležitosti k růstu nejen Bosche
Navzdory náročné situaci se ale společnosti s mnohem delší než stoletou historií nabízí velmi zajímavé příležitosti do budoucna. Hartung věří nejen rostoucímu segmentu softwarem řízených vozidel, ale také systému elektronické synchronizace brzd, řízení, podvozku a pohonné jednotky, která se má na trhu jevit jako údajně velmi populární. Jen v segmentu automatizovaného řízení už Bosch získal zakázky v hodnotě deseti miliard eur. Dobrá zpráva pro firmu, horší pro některé zaměstnance – byznys spojený se softwarem není zdaleka tak náročný na pracovní sílu jako tradiční produkty Bosche, takže nevytváří srovnatelné množství pracovních míst.
Z potíží se snaží dostat celé německé hospodářství. Největší ekonomika Evropy – a největší obchodní partner Česka – si v letech 2023 a 2024 prošla recesí, loni podle odhadů stagnovala. Spolková republika se potýká s firemními insolvencemi, jichž bylo loni nejvíce za dvacet let, i s počtem nezaměstnaných, který byl vyšší naposledy v roce 2010.
„Hlavní prioritou letoška musí být ekonomické oživení,“ prohlásil kancléř Friedrich Merz. Letošní růst HDP odhadovaný na zhruba jedno procento hodlá jeho vláda stimulovat vícero způsoby. Od letošního roku například dotuje třemi miliardami eur pořízení čistě elektrických a plug-in hybridních aut. Program má podle odhadů zvýhodnit nákup asi osmi set tisíc vozů. Nepřímo a v omezené míře by tak mohl pomoci Boschi, případně i některým dalším dodavatelům v potížích, jako jsou Continental či ZF Friedrichshafen.