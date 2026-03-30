Výsledky překvapily, výhled zklamal. Daimler Truck snižuje očekávání
- Daimler Truck očekává nižší zisk i tržby, než čekal trh.
- Firma čelí poklesu prodejů, zejména v Severní Americe, a tlaku na náklady.
- Do roku 2030 plánuje výrazné úspory včetně rušení tisíců pracovních míst.
Německý Daimler Truck, který je největším výrobcem nákladních aut na světě, očekává letos slabší zisk i tržby, než předpokládal trh. Firma sice v závěru loňského roku překonala odhady analytiků, investory ale zneklidnil výhled na rok 2026 i pokračující tlak na náklady.
Společnost počítá s očištěným provozním ziskem EBIT v rozmezí 3,2 až 3,7 miliardy eur. Tržní odhad byl kolem 3,9 miliardy. Také v tržbách firma zaostala za očekáváním, když pro letošek počítá s pásmem 42 až 46 miliard eur, zatímco analytici čekali vyšší čísla.
Daimler Truck zároveň upozornil, že prognóza ještě nezahrnuje případné dopady další eskalace konfliktu na Blízkém východě. Ta by podle firmy mohla znovu zasáhnout dodavatelské řetězce a zvýšit náklady.
Výrobce má za sebou slabší rok i z pohledu odbytu. Loni prodal 422 510 vozidel, meziročně o osm procent méně. Nejvýraznější pokles zaznamenal v Severní Americe, která je pro firmu klíčovým trhem. Tam se prodeje propadly o 26 procent. „Naše výsledky za rok 2025 ukazují zlepšenou provozní výkonnost v náročném podnikatelském prostředí,“ uvedla generální ředitelka Karin Rådströmová.
Čtvrté čtvrtletí ale dopadlo lépe, než čekal trh. Očištěný EBIT dosáhl 780 milionů eur, zatímco analytici počítali s 741 miliony. Firma zároveň oznámila, že nové objednávky v posledním kvartálu meziročně vzrostly o 13 procent. Po zveřejnění výsledků akcie Daimler Truck přidaly přes čtyři procenta.
Podnik zároveň pokračuje v úsporách. Do roku 2030 chce v Evropě snížit provozní náklady o více než miliardu eur. Součástí plánu je i rušení pracovních míst. V Německu má zaniknout zhruba pět tisíc pozic.