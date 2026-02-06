Tatra Trucks loni zvýšila tržby navzdory tomu, že vyrobila a prodala méně aut
- Automobilka Tatra Trucks vyrábí sériové nákladní vozy i speciální automobily na míru.
- Za růstem jejích tržeb stojí zejména zakázky pro armádu a záchranné složky.
- Téměř dvě třetiny výroby automobilky putují do zahraničí.
Automobilka Tatra Trucks loni v Kopřivnici na Novojičínsku vyrobila 1349 a prodala 1337 nákladních aut, předloni jich bylo vyrobených 1522 a prodaných 1548. Výrobní výkon ale Tatře vzrostl a tržby jí stouply meziročně o pět procent, řekl v pátek ČTK mluvčí automobilky Andrej Čírtek. Uvedl, že výši tržeb lze zveřejnit až ve výroční zprávě, což bude někdy na jaře.
„Když říkáme, že došlo k nárůstu výroby, nemyslíme tím nominální počet vozidel, ale to, že se jedná o vozidla pracnější a v daleko větší míře jsou vybavená tatrováckými motory, jejichž produkce stoupla výrazně," řekl Čírtek. Celkovou výrobu vlastních osmiválcových a dvanáctiválcových motorů Tatra navýšila o 150 procent.
„Díky širokému produktovému mixu, v němž převažovala výrobně náročná vozidla s vysokou přidanou hodnotou, došlo v roce 2025 k výraznému navýšení výrobního výkonu o 19 procent," uvedl mluvčí. Meziroční pokles počtu vyrobených vozidel je podle něj dán změnou metodiky vykazování výrobních údajů, kdy jsou od roku 2025 započítávané výhradně zcela zkompletované vozy.
Zakázky pro armády a hasiče
Generální ředitel Tatry Kristijan Fiket uvedl, že za loňským navýšením výrobního výkonu a růstem tržeb stojí zejména zakázky na automobily a podvozky pro armády a hasiče. „Zahrnují výrazně vyšší podíl komponentů naší vlastní výroby, a to včetně motorů Tatra. V roce 2025 připadla největší část vyrobených vozidel, přes 1000 kusů, právě na obranný sektor, což představuje nárůst o stovky vozidel ve srovnání s rokem 2024," uvedl Fiket.
Téměř 200 vozidel automobilka vyrobila pro hasičské a záchranářské složky, další vozidla mířila do stavebního průmyslu, komunálních služeb, těžařství nebo zemědělství. „Na zahraniční zákazníky připadlo přibližně 61 procent celkové produkce Tatry za rok 2025, přičemž k nejvýznamnějším trhům patřily Nizozemsko, Ukrajina, Spojené arabské emiráty, Německo, Rakousko a Austrálie, mezi nejexotičtější destinace, kam minulý rok tatrovky putovaly, se řadí Jižní Korea a Brazílie," uvedl Čírtek.
Akcionáři Tatry Trucks jsou od roku 2013 průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada a strojírenská skupina Promet Group rodiny Materových. Po změně vlastnické struktury prošla automobilka úspěšnou restrukturalizací. Tatra Trucks zaměstnává přes 1800 lidí, dalších více než 700 pracuje v dceřiném podniku Tatra Metalurgie.