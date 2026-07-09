Kellner mladší rozjíždí vlastní byznys. Jeho skupina Palmont kupuje ztrátový Tonak
- Investiční skupina Palmont Petra Kellnera mladšího kupuje stoprocentní podíl v tradičním výrobci klobouků Tonak.
- Výrobce se 400 zaměstnanci se po propadu tržeb potýkal s více než stomilionovou ztrátou a dosud ho vlastnila švédská společnost PCTC Invest.
- Pro Kellnera mladšího, který loni po odchodu z PPF získal desítky miliard korun, jde o první nákup v rámci jeho nové divize zaměřené na tradiční značky.
Investiční skupina Palmont Petra Kellnera mladšího kupuje stoprocentní podíl ve společnosti Tonak. Tradičnímu českému výrobci klobouků hrozilo bez vstupu nového investora ukončení činnosti. Napsaly to dnešní Hospodářské noviny (HN). Dosavadním majitelem Tonaku byla společnost PCTC Invest se sídlem ve Švédsku. Cenu prodeje strany nekomentovaly, podle odhadu HN to byly nižší stovky milionů korun, a to včetně převzetí úvěrů firmy. Investiční ředitel společnosti Palmont Adam Páleníček sdělil, že cílem je udržet české řemeslo na světové špičce.
Tonak patří mezi největší výrobce klobouků v Evropě, zaměstnává zhruba 400 lidí. Má dva závody. V Novém Jičíně se vyrábějí plstěné klobouky a polotovary a v jihočeských Strakonicích pletené pokrývky hlavy. Podle naposledy založené výroční zprávy za rok 2024 skončil ve ztrátě 105 milionů korun a tržby se propadly o více než čtvrtinu na 359 milionů korun. Mezi hlavní příčiny poklesu tržeb podle firmy patřilo zastavení dalších dodávek zákazníkům se špatnou platební disciplínou, včetně důsledného zpřísnění platebních podmínek.
V materiálu pro investory, který loni redakce HN získala, byly roky 2024 a 2025 označeny jako transformační za účelem nastartování růstu. Do roku 2028 se mají údajně tržby zvednout na 750 milionů korun a hrubá marže na 310 milionů korun. „To z dnešního pohledu považujeme za ambiciózní plán, který neodpovídá současné realitě,“ uvedl Páleníček. Dodal, že Tonak prochází náročným obdobím, zároveň si ale uchovává výrobní znalosti a řemeslo, které by bylo podle něj velmi obtížné znovu vybudovat, kdyby firma zanikla.
Víra v české značky
„Jsme si vědomi rozsahu výzvy, ale věříme v české značky se skutečnou historií, autentickým řemeslem a lidmi, kteří za tím vším stojí. Chceme české řemeslo udržet na světové špičce,“ podotkl. Do budoucna Palmont počítá i se spoluprací Tonaku s dalšími českými značkami a designéry, která by měla posílit jeho pozici jako centra českého řemesla a designu.
Nákup Tonaku je podle HN první investicí divize Palmont Heritage, která se ve skupině zaměřuje na tradiční firmy a značky s historií, silným obchodním základem a potenciálem dlouhodobého rozvoje. Další koupě firem by měly přijít ještě letos. „Chceme zanechat pozitivní stopu ve firmách, které rozvíjíme, v lidech, se kterými spolupracujeme, a hlavně ve společnosti, jejíž jsme součástí,“ doplnil Páleníček.
Petr Kellner mladší je nejstarším synem zakladatele PPF Petra Kellnera, který tragicky zahynul v březnu 2021. Po smrti otce zdědil desetiprocentní podíl ve skupině PPF, loni se rozhodl ho prodat a vydat se na vlastní byznysovou dráhu. Po odchodu z PPF inkasoval 1,8 miliardy eur, tedy v přepočtu zhruba 44 miliard korun, napsaly HN.