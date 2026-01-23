Byl Davos 2026 posledním? Organizátoři zvažují změnu v pořádání světového fóra
- Vedení Světového ekonomického fóra zvažuje, zda by se nemělo změnit místo konání každoročního summitu.
- Davos podle organizátorů přestává kapacitně i logisticky zvládat rozsah akce.
- Ve hře jsou i varianty střídání míst, mluví se například o Detroitu či Dublinu.
Vedoucí představitelé Světového ekonomického fóra (WEF) zvažují, zda by se nemělo změnit místo konání každoročního zasedání této organizace. Informoval o tom britský list Financial Times (FT). Zasedání se tradičně koná ve švýcarském horském letovisku Davos, podle FT ale panují obavy, že akce už svým rozsahem přerostla kapacity města.
Šéf americké investiční společnosti BlackRock Larry Fink, který je prozatímním spolupředsedou správní rady WEF, podle listu soukromě diskutoval o možnostech zahrnujících trvalý přesun zasedání z Davosu či střídání míst konání. V této souvislosti se hovořilo například o Detroitu a Dublinu, píše FT.
Světové ekonomické fórum je často kritizováno jako příliš elitářské a odtržené od reality. „WEF by mělo začít dělat něco nového. Ukázat se a naslouchat na místech, kde se opravdu vytváří moderní svět,“ uvedl v pondělí Fink. „Davos, ano. Ale také místa jako Detroit a Dublin. A města jako Jakarta a Buenos Aires,“ dodal.
Summit v Davosu každoročně přiláká desetitisíce účastníků. Jsou to nejen oficiálně pozvaní hosté, mezi které patří hlavy států a vedoucí představitelé podnikatelského sektoru, ale také návštěvníci různých neformálních doprovodných akcí.
„Stal se obětí vlastního úspěchu,“ řekl o summitu v Davosu zdroj obeznámený s diskusemi o přesunu akce. Představitelé Světového ekonomického fóra podle britského listu přiznávají problémy spojené s nedostatkem ubytovacích kapacit, vysokými náklady na bezpečnost a omezenou infrastrukturou.
Fórum se od svého vzniku v roce 1971 stalo jedním z hlavních míst, kde světoví lídři diskutují o ekonomických, politických a sociálních otázkách. Letošní zasedání v Davosu začalo v pondělí a skončí v pátek.