Brno chce teplo z Dukovan. Horkovod za 18 miliard má snížit emise i cenu
- Brno připravuje 42 kilometrů dlouhý horkovod z Dukovan, který má výrazně snížit závislost města na zemním plynu.
- Projekt za 18 miliard korun má městu přinést nejen nižší emise, ale také stabilnější cenu tepla na příští tři dekády.
- O energetické revoluci v praxi mluvil na e15 REsummitu 2026 Petr Fajmon, generální ředitel Tepláren Brno. Podívejte se na záznam diskuse.
Česká města jsou v energetice stále výrazně závislá na tom, co se děje za jejich hranicemi. Ukázala to energetická krize i výkyvy cen plynu v posledních letech. Brno se proto rozhodlo hledat řešení, které by mu dalo větší jistotu a zároveň pomohlo snížit emise.
Klíčovým projektem má být horkovod z Dukovan do Brna. Stavba za zhruba 18 miliard korun má měřit 42 kilometrů a přivést do moravské metropole teplo z jaderné elektrárny. „Byli jsme z 80 procent závislí na zemním plynu a přemýšleli jsme, jak to změnit,“ řekl v diskusi Petr Fajmon, generální ředitel Tepláren Brno.
Město už má podle něj klíčové smlouvy s ČEZ i schválenou dotaci. Projekt se nyní připravuje a projektuje. Po dokončení má Brnu pomoci snížit emise, omezit závislost na plynu a zároveň garantovat stabilní cenu tepla na dalších třicet let bez ohledu na geopolitickou situaci. Cena tepla by se navíc měla podle Tepláren Brno snížit zhruba o deset procent.