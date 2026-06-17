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Brno chce teplo z Dukovan. Horkovod za 18 miliard má snížit emise i cenu

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Jak může město snížit závislost na plynu, omezit emise a zároveň zajistit stabilní cenu tepla na desítky let dopředu? Brno připravuje horkovod z Dukovan za 18 miliard korun, který má měřit 42 kilometrů a přivést do moravské metropole bezemisní teplo z jaderné elektrárny. O projektu, který může zásadně změnit energetiku města, mluvil na e15 REsummitu 2026 Petr Fajmon, generální ředitel Tepláren Brno. | Zdroj: e15
av
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  • Brno připravuje 42 kilometrů dlouhý horkovod z Dukovan, který má výrazně snížit závislost města na zemním plynu.
  • Projekt za 18 miliard korun má městu přinést nejen nižší emise, ale také stabilnější cenu tepla na příští tři dekády.
  • O energetické revoluci v praxi mluvil na e15 REsummitu 2026 Petr Fajmon, generální ředitel Tepláren Brno. Podívejte se na záznam diskuse.

Česká města jsou v energetice stále výrazně závislá na tom, co se děje za jejich hranicemi. Ukázala to energetická krize i výkyvy cen plynu v posledních letech. Brno se proto rozhodlo hledat řešení, které by mu dalo větší jistotu a zároveň pomohlo snížit emise.

Klíčovým projektem má být horkovod z Dukovan do Brna. Stavba za zhruba 18 miliard korun má měřit 42 kilometrů a přivést do moravské metropole teplo z jaderné elektrárny. „Byli jsme z 80 procent závislí na zemním plynu a přemýšleli jsme, jak to změnit,“ řekl v diskusi Petr Fajmon, generální ředitel Tepláren Brno.

Město už má podle něj klíčové smlouvy s ČEZ i schválenou dotaci. Projekt se nyní připravuje a projektuje. Po dokončení má Brnu pomoci snížit emise, omezit závislost na plynu a zároveň garantovat stabilní cenu tepla na dalších třicet let bez ohledu na geopolitickou situaci. Cena tepla by se navíc měla podle Tepláren Brno snížit zhruba o deset procent.

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