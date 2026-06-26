Budoucnost centra Špindlerova Mlýna dostává obrysy. Porota doporučila dva návrhy
- Porota doporučila dva vítězné návrhy budoucího centra Špindlerova Mlýna.
- O podobě území budou dál jednat město, investor i odborníci.
- Nové centrum má nahradit křižovatku živým náměstím pro obyvatele i návštěvníky.
Mezinárodní urbanisticko-architektonická soutěž na budoucí podobu centra Špindlerova Mlýna byla ukončena třetím workshopem se třemi finalisty a odbornou porotou. Ta po vyhodnocení tří finálních návrhů doporučila jako nejvhodnější podklad pro další jednání města a investora návrhy týmů Sadovsky & Architects a ADR.
Porota se shodla, že všechny tři návrhy odevzdané ve finální fázi soutěže představují kvalitní odpovědi na zadání a přinášejí cenné podněty pro budoucí rozvoj centra města. Návrhy týmů Sadovsky & Architects a ADR však podle poroty nejlépe kombinují funkční urbanismus, naplnění požadavků zadání a schopnost stát se kvalitním podkladem pro navazující jednání o budoucí podobě území.
„Výstupy soutěže nepředstavují konec diskuse o budoucnosti centra Špindlerova Mlýna. Naopak vytvářejí kvalitní odborný základ pro další rozhodování města a investora o podobě tohoto mimořádně významného území. Oba doporučené návrhy představují velmi odlišné přístupy, jejichž porovnávání může přispět k nalezení řešení, které bude dlouhodobě udržitelné a bude mít podporu města i jeho obyvatel,“ říká předseda poroty Igor Marko.
Do soutěže se přihlásilo 33 týmů
Výsledky soutěže budou nyní sloužit jako podklad pro další jednání mezi městem a investorem, do kterého se zapojí také zástupci nezávislé části poroty. Jedním z témat navazující diskuse může být i zpřesnění požadavků města na budoucí využití centra, podobu veřejných prostranství a funkce, které by měly být součástí nového náměstí a jeho okolí.
„Od začátku jsme soutěž vnímali jako transparentní cestu, jak získat co nejširší spektrum kvalitních pohledů na nové centrum města. Aby centrem už nebyla nepřehledná křižovatka, ale živé prostorné náměstí s kluzištěm, kulturním sálem, radnicí – s čím si bude město a jeho obyvatelé přát. Do soutěže se přihlásily tři desítky týmů z Česka i zahraničí, pracovala s nimi nezávislá odborná porota a od začátku jsme aktivně naslouchali také doporučením místních. Máme k dispozici dva velmi silné návrhy, které nabízejí rozdílné, ale kvalitní pohledy na rozvoj území. Nyní společně s vedením města musíme nalézt rovnováhu mezi jejich potřebami, představami místních a zájmem investora. Výsledkem musí být živé centrum, které bude dlouhodobě fungovat pro všechny celoročně,“ říká David Musil, CEO společnosti Penta Real Estate.
Do soutěže, která probíhala podle pravidel České komory architektů, se přihlásilo 33 týmů z České republiky i zahraničí. Součástí procesu byly odborné workshopy, veřejné prezentace návrhů i zapojení obyvatel města do diskuse o budoucí podobě centra.