Čtvrti budoucnosti se nestaví od domu k domu. Developeři řeší celé město
Město očima vizionářů: developeři už nestaví jen domy, ale celé kusy města | Zdroj: e15
- Výstavbu nových čtvrtí v Česku dál brzdí dlouhé povolovací procesy, nedostatek lidí ve stavebnictví i obavy z dostupnosti některých materiálů.
- Developeři přesto stále více investují do kvalitní architektury, veřejného prostoru, služeb i promyšleného mixu bydlení, práce a volného času.
- O tom, jak se dnes plánují čtvrti budoucnosti, debatovali na e15 REsummitu 2026 Jakub Dobrý z Corwin CZ, Marcel Soural z Trigemy a Leoš Anderle ze Sekyra Group. Podívejte se na záznam diskuse.