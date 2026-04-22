Czech Inn Hotels kupuje pětihvězdičkový hotel v Rize. Cena se pohybuje ve stovkách milionů korun
Největší tuzemská hotelová síť Czech Inn Hotels Jaroslava Svobody pokračuje v expanzi na zahraniční trhy. Společnost nově vstoupila do Lotyšska, kde do svého portfolia zařadila pětihvězdičkový Grand Palace Hotel Riga. Hodnota transakce se podle vyjádření skupiny pohybuje v řádech stovek milionů korun.
Akvizice v historickém centru lotyšské metropole zahrnuje nemovitost s 56 pokoji, která je součástí prestižní sítě Small Luxury Hotels of the World. Součástí objektu na pravém břehu řeky Daugava je rovněž restaurace s oceněním od michelinského průvodce. Nový majitel plánuje v příštím roce do modernizace hotelu investovat další desítky milionů korun.
Podle zakladatele skupiny Jaroslava Svobody je vstup do Rigy součástí strategie zaměřené na prémiový segment cestovního ruchu v evropských destinacích. Riga, která je s téměř 600 tisíci obyvateli největším městem Pobaltí, představuje pro skupinu klíčový dopravní a obchodní uzel v regionu. Skupina se v posledních letech stále více orientuje na zahraniční akvizice, kromě Lotyšska již působí například v Portugalsku, Gruzii či Maďarsku.
Czech Inn Hotels patří k lídrům domácího trhu. Společnost, která vznikla v roce 2003, aktuálně provozuje 28 hotelů s celkovou kapacitou přes devět tisíc lůžek. V roce 2025 ubytovala více než dva miliony hostů. V Praze pod její správu spadají známé objekty jako The Grand Mark, Grand Hotel International nebo Grand Hotel Prague Towers (dřívější Corinthia).