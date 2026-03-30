Další krok v proměně Masarykova nádraží. Vznikne tu multifunkční budova od žáka Zahy Hadid
- Na Masarykově nádraží vznikne nová multifunkční budova.
- Půjde o konverzi bývalé pošty, která dostane nástavbu s terasami.
- Projekt vyjde na 1,1 miliardy korun.
Investiční společnost Penta se může podle stavebního povolení pustit do stavby v Hybernské. Na místě někdejší pošty, sousedící s Masarykovým nádražím, má vzniknout multifunkční objekt. Doplní tak Florentinum, Masaryčku a hotel Cloud One, který už společnost Marka Dospivy v místě dokončila.
Za návrhem budovy stojí architekt Jakub Klaška, který roky pracoval v architektonickém studiu známé britské architektky Zahy Hadid. Ta je autorkou návrhu Masaryčky, Klaška měl pak stavbu na starosti po její smrti. Na druhé straně nádraží tak vznikne budova, jež bude mít rukopis Hadid v DNA.
V Hybe, jak Penta projekt pojmenovala, budou kanceláře s prémiovými nájemními prostory a retailovým parterem. „Náš návrh stojí na respektu k historii místa. Vybrané architektonické prvky původní budovy, jako jsou římsy, struktura fasády nebo výrazné textury, převádíme do současného architektonického jazyka, který navazuje na okolní město i jeho rytmus. Klíčové prvky, zejména klenuté oblouky v přízemí, nově otevíráme do veřejného prostoru prostřednictvím transparentního parteru,“ popisuje projekt Klaška.
Historická část domu, kde sídlila pošta, zůstane zachována, a to včetně památkově chráněných prvků nebo zmíněných oblouků v přízemí. Na ní bude vystavěna nástavba, nově tu vzniknou také terasy. Projekt pak naváže na připravované přestřešení kolejiště nádraží.
Proměna centra v plném proudu
Projekt za 1,1 miliardy by měl být dokončen ve třetím čtvrtletí roku 2028. Je součástí širšího plánu Penty na proměnu pražského centra. Ta začala u pražského Florentina, pokračovala s Masaryčkou a výstavbou hotelu na druhé straně kolejí, zahrnuje ale například i pronájem převážné části veřejných prostor na samotném nádraží. Společnost ale vlastní také pozemky, které leží přes koleje, a to na žižkovském Churchillu.
Kromě zmiňované Hybe je v plánu také výstavba na nedaleké Florenci. Nedávno zveřejněné výsledky architektonické soutěže si předsevzaly, že tu vznikne další kus města, a to v pěti blocích. Další část pozemků by měla nalézt své řešení časem.
