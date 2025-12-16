Penta má na Florenci velké plány. Pěti novými bloky to nekončí, v budoucnu obklopí i Negrelliho viadukt
- Penta Real Estate v pondělí představila pět nových bloků, jež mají vyrůst za Masaryčkou.
- Zhruba třetinu pozemků ale zatím nechává volnou.
- V území má ještě další plány, koupila například pozemek přímo nad stanicí metra Florenc.
Psal se rok 2014. Investiční skupina Penta zrovna vypsala soutěž na podobu domu na pražském Masarykově nádraží. Za hranici pozemku se nikdo nedíval – ten, na kterém se mělo stavět, sousedil se Starým Městem, a všichni ho tedy chápali jako hlavní těžiště budoucí výstavby. Plac za dnešní Masaryčkou vnímali jako „no-go zónu“. Změnila to Zaha Hadid, slavná architektka, která se přijela do Prahy na celou situaci podívat. Lidé z Penty procházeli spolu s architektkou pozemky, na kterých byla přerostlá tráva a odpadky, jezdili taxíkem pořád dokola přes Těšnov, magistrálu a zase zpátky. A právě tehdy se rozhodlo o pozemcích, jejichž budoucí podobu Penta představila nyní.
„Zaha nám tehdy při pohledu na Masaryčku říkala: Pánové, tohle je krásné, ale těžiště toho všeho, to srdce, je až tam vedle. Je tam metro, autobus a má to ohromný potenciál,“ vypráví dnes šéf výstavby Penta Real Estate Rudolf Vacek o tom, že architektka tehdy ukázala právě na pozemky blíž k Florenci. I proto Zaha Hadid nakonec nakreslila nejen dva domy, které dnes už stojí, ale celou novou čtvrť.
Z té dnes nezbylo nic, vize ale zůstala. Po dohodě s městem se na území vyhlásila nová urbanistická soutěž pod hlavičkou Florenc 21, kterou vyhrálo studio Unit architekti. Na základě ní pak Penta rozdělila území do několika bloků a na ty vyhlásila samostatné architektonické soutěže. Jejich podobu představila investiční skupina Marka Dospivy právě v pondělí. S výsledky je přitom skupina spokojená.
„Všechny ateliéry, které se nám přihlásily, byly hvězdy evropského charakteru. Kdyby to byl fotbal, šlo by o Real Madrid, FC Barcelonu, Bayern, Arsenal či Manchester United. Soutěž jsme ale otevřeli tak, aby měl šanci každý – od začínajícího studenta přes progresivní mladou firmu až po zavedená velká jména,“ říká Vacek.
Doprava se stáhne pod zem
Už příští rok chce společnost požádat o stanovisko vlivu na životní prostředí, tedy takzvanou EIA, a pokud vše půjde, jak má, o rok později začít stavět. Všechny bloky by se přitom měly stavět naráz, nepůjde o rozdělení do několika etap. Novou čtvrť by tak mohla Praha na Florenci vyhlížet počátkem třicátých let. Jde ale o velmi složité pozemky – nacházejí se nad metrem, vedle vede železnice, leží na rozhraní dvou městských částí. Pod zemí vedou desítky kolektorů.
Kromě samotných domů by měla připravovaná čtvrť přinést také další veřejný prostor. Nacházet se tady budou nová náměstí i několik nových ulic, mělo by také dojít k propojení ulice Na Florenci, která povede podél Negrelliho viaduktu, do ulice Křižíkova. Jejich finální podoba se bude ještě dolaďovat s autorem urbanistické studie. Penta přitom počítá i s tím, že v budoucnu by jednotlivé oblouky viaduktu měly mít využití, což je projekt, který nyní v jednom z oblouků zkouší i hlavní město.
Mělo by tedy jít o tolik skloňované město krátkých vzdáleností. Doprava bude v místě řešená hlavně přes tři koordinované vjezdy do území, což znamená, že auta budou převážně pod zemí. Na povrchu bude místo pouze pro základní obsluhu. Ulice nové čtvrti by tak neměly mít jasnou hranu mezi silnicí a chodníkem, neměly by tu vznikat žádné bariéry. Společnost pak s městem pracovala také na úpravě křižovatky U Bulhara; napříč územím by mělo vzniknout cyklopropojení.
Výstavba pod magistrálou
Zvláštní režim pak platí pro magistrálu. Dva bloky se nacházejí pod ní. První to řeší dočasným food courtem, který by měl připomínat Manifesto, jež v místě původně začínalo. „Domy s magistrálou plně komunikují a plně ji respektují. Město chtělo, aby byly návrhy pod magistrálou flexibilní v tom smyslu, že musí reagovat na magistrálu v její současné podobě, ve snížené podobě i v podobě snesené vozovky na zem. Veškerá výstavba pod ní je tak dočasná, bude možné ji rozebrat. Pokud se s magistrálou nestane nic, je možné, že se z dočasných staveb stanou trvalé,“ líčí Vacek s tím, že klient, který bude pod magistrálou sídlit, by neměl poznat rozdíl.První blok pod severojižní magistrálou |
V nové čtvrti by zároveň měla fungovat plná občanská vybavenost. Lidé, kteří tu budou bydlet, budou mít k dispozici například supermarket, restaurace i další obchody. Celá čtvrť by měla mít řešenou takzvanou modrozelenou infrastrukturu, tedy soubor řešení pro zeleň a vodu. Penta už si to vyzkoušela u Masaryčky – v ulici Na Florenci jsou vybudované akumulační nádrže, které dokážou dešťovou vodu zadržet v lokalitě, místo aby odtekla do kanálu. Voda pak vyživuje zeleň v okolí. V plánu je také v kancelářích i bytech používat přečištěnou vodu na WC.
Společnost, která pozemky získala před dvěma lety koupí firmy ČSAD Praha Holding, chce nyní zastavět zhruba dvě třetiny území. Další třetina, ta blíž Negrelliho viaduktu, zatím zůstane neobsazená. Po dohodě s hlavním městem bude pozemek volný do doby, než se rozhodne o propojce takzvaného Nového spojení II, kterému se někdy přezdívá Metro S. Půjde o výstavbu železničních tunelů pod Prahou pro příměstskou dopravu.
„V tuto chvíli se řeší jeho podoba a na straně státu je i ambice udělat tam železniční zastávku. Dohodli jsme se tedy, že území začneme řešit až poté, co vznikne na straně města jasná strategie a dopravní koncepce,“ popisuje Vacek. Stavět se tady tak nezačne dřív než ve čtyřicátých letech.
Otazník bude viset také nad autobusovým nádražím, které společnost získala s koupí pozemků. To nyní Penta provozuje a počítá s tím i dál. „Je to velmi dobře fungující firma, se kterou pracujeme, snažíme se ji rozvíjet, optimalizovat a zatím se nám daří,“ uvádí Vacek.
Budoucnost autobusové dopravy v místě bude záležet na městě, které nyní pracuje na celé koncepci. Jisté je pouze to, že stávající podoba terminálu ustoupí – investiční firma už na něj vyhlásila novou architektonickou soutěž. Na místě dnešního terminálu vznikne společně s výstavbou čtyř bloků za Masaryčkou nová budova podle návrhu českobudějovického studia A8000. Pokud bude chtít Praha autobusovou dopravu na Florenci ponechat, přesune se nádraží v podstatě do parteru této budovy.
Další plány
Penta vlastní v území ještě několik dalších budov. Jde například o Bastion, který tu ČSAD dostavělo v roce 2022. V plánu je dům upravit tak, aby odpovídal standardům nemovitostí Penty – přibude více služeb v parteru, jinak ale zůstane v současné podobě. V budově už sídlí několik nájemců. Firma koupila také pozemek přímo u stanice metra Florenc, kde je dnes supermarket Billa. I s tím má další plány: aktuálně tam probíhá změna územního plánu. Developer vlastní také domy v Křižíkově ulici; jak s nimi naloží, chce ukázat v následujících měsících.
Penta v území zapustila kořeny už v době, kdy tu postavila Florentinum. V něm sídlila do doby, než vznikla Masaryčka. V území je doma a má tu tak i další akviziční ambice. Mezitím se odsud rozhlíží kolem dokola – třeba na hlavní nádraží, nad kterým chce v budoucnu vystavět další novou čtvrť.