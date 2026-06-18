Drahý kapitál mění developery v investory. Hodnota projektů vzniká tím, co do nich dokážete přidat, říká Balvín z Natlandu
Zdražení peněz změnilo realitní trh. Menší developeři už nemohou spoléhat jen na samotný development, ale musí aktivně řešit kapitál, refinancování a strukturu zdrojů.
Natland vidí velký prostor v private creditu a bridge financování. Developerům může pomoci využít příležitosti ve chvíli, kdy nemají volný kapitál na účtu.
O tom, proč nemovitosti nejsou jen aktivum, ale nástroj pro tvorbu hodnot, mluvil na e15 REsummitu 2026 Tomáš Balvín, Investment Manager Real Estate investiční skupiny Natland. Podívejte se na záznam panelu.
Doba levných peněz skončila a realitní trh se tomu musel přizpůsobit. Podle Tomáše Balvína z investiční skupiny Natland se změna nejvýrazněji dotkla menších developerů, kteří si museli uvědomit, že nestačí pouze připravovat a stavět projekty. Musí zároveň přemýšlet jako investoři, pracovat s kapitálem a aktivně řídit financování. „Zdražení kapitálu vytvořilo novou situaci především pro menší developery. Uvědomili si, že nemohou být jen developery, ale že se musí stát také investory,“ řekl Balvín na e15 REsummitu 2026.
Struktura financování se podle něj dnes v čase výrazně mění. Nelze čekat, že projekt bude mít od akvizice pozemku až po dokončení stále stejnou skladbu zdrojů. Důraz je proto na efektivitu, optimalizaci, schopnost využívat různé formy kapitálu a ve správný okamžik je nahradit levnějším financováním. Právě práce s kapitálovou strukturou se stává jednou z klíčových dovedností realitních investorů.
Natland v této situaci vidí prostor mimo jiné v oblasti private creditu. Podle Balvína se na skupinu často obracejí partneři, kteří před sebou mají zajímavou příležitost, ale nemají na ni okamžitě dostupný kapitál. Jsou proto ochotni dočasně nést vyšší náklady na financování a později dražší kapitál refinancovat levnějším. „Jsme schopni poskytnout bridge financování a umožnit partnerům dělat příležitosti, na které nemají volný kapitál,“ uvedl Balvín. Dodal, že volný kapitál ležící na účtu je dnes pro developery paradoxně jednou z nejdražších věcí, protože peníze se snaží průběžně zhodnocovat.
Podstatou realitního byznysu proto podle Natlandu není jen nákup a držení nemovitostí, ale schopnost v projektech nacházet dodatečnou hodnotu. Balvín zdůraznil, že skupina se nesnaží vystupovat pouze jako developer nebo realitní investor, ale hledá synergie napříč svými aktivitami. Jedním z příkladů je propojení realitních projektů s energetikou, například přes lokální distribuční soustavy nebo lokální zdroje zelené energie. Cílem je vytvářet řešení, která mohou obyvatelům přinést levnější nebo udržitelnější energie.
Natland zároveň sleduje příležitosti i mimo český trh, zejména na Slovensku. Podle Balvína je pro skupinu přirozeným rozšířením domácího trhu i kvůli tomu, že se sama vnímá jako česko-slovenská firma. Slovenský trh se podle něj od českého zásadně neliší a nabízí podobné typy příležitostí, včetně problémů s dostupností bydlení. „Jsme investor, který hledá, jak vytvořit hodnotu. Každý projekt v sobě má přidanou hodnotu, kterou je možné objevit, vytvořit, dodat a lokalitu posunout na novou úroveň,“ shrnul Balvín.