Natland kupuje kus Zličína. Už příští rok tam začne stavět novou čtvrť se stovkami bytů

Developerský projekt Zličín Gate, který nově koupila skupina Natland. Zdroj: Natland/Loxia

Adam Váchal
  • Natland kupuje projekt Zličín Gate. 
  • V lokalitě plánuje postavit stovky bytů a novou městskou čtvrť. 
  • Jde už o třetí výraznou realitní investici skupiny v krátké době. 

Investiční skupina Natland v posledních měsících výrazně rozšiřuje své nemovitostní portfolio. Nově podle informací e15 koupila rezidenční projekt Zličín Gate v Praze, a to od společnosti Invista Real Estate. Hodnota obchodu podle skupiny dosahuje vyšších stovek milionů korun. 

Jde už o třetí výrazný nákup Natlandu v realitách za poslední měsíce. Skupina posiluje především svou pozici v segmentu bydlení, po kterém v Praze dlouhodobě přetrvává silná poptávka. 

Sázka na žádaný Zličín

Podle partnera skupiny Karla Týce nejde o přestavbu brownfieldu, ale o rozšíření stávající zástavby. Projekt leží v zavedené části Zličína s kompletní občanskou vybaveností. V docházkové vzdálenosti je metro, obchodní centrum i autobusové a vlakové spojení. Lokalita má zároveň dobré napojení na dálnici směrem na Plzeň i na Pražský okruh, výhodou je i blízkost letiště. 

Podle plánů má v území vyrůst pět domů ve více etapách. Celková podlažní plocha může dosáhnout až 20 tisíc metrů čtverečních. Vzniknout mají stovky bytů doplněné o služby. Návrh připravilo architektonické studio Loxia. 

„Projekt pro nás představuje jednu z významnějších investic v Praze. Navazujeme na práci předchozího vlastníka a chceme ho dál rozvíjet ve spolupráci s městskou částí tak, aby zde vznikla plnohodnotná čtvrť,“ uvedl investiční manažer Natlandu Tomáš Balvín. 

Stavět by se mohlo začít v roce 2027, pokud se podaří získat potřebná povolení. Projekt je součástí investičních fondů skupiny. Natland tak nabízí investorům možnost podílet se na developerských projektech v různých fázích. Dlouhodobě míří na výnos kolem 15 procent ročně. 

V posledních měsících skupina v nemovitostech výrazně zrychlila. Kromě Zličína koupila například objekt v pražské Hostivaři, který chce přestavět na zhruba 50 menších bytů. Na Slovensku pak rozšiřuje aktivity jak v developmentu, tak v kancelářských budovách, mimo jiné nákupem Bajkalská Office Centre v Bratislavě. 

Nemovitosti patří vedle private equity a finančních služeb k hlavním pilířům skupiny. V developmentu Natland působí více než deset let. 

