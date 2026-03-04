🎧 Natland sází na Slovensko. Může se stát klíčovým pro náš realitní byznys, říká šéf investic do nemovitostí Balvín
- Natland rozšiřuje portfolio o bratislavskou budovu Bajkalská Office Center a chystá její další rozvoj.
- Slovensko má být klíčovým trhem, skupina tam připravuje nové akvizice.
- Vedle kanceláří chce výrazně vstoupit i do rezidenční výstavby.
Investiční skupina Natland plánuje výrazně posílit své realitní aktivity na Slovensku. Po loňském vstupu do společného podniku kolem bratislavského obchodního centra Vivo rozšířila portfolio o kancelářskou budovu Bajkalská Office Center. V podcastu REcast to popsal investment manager pro real estate Tomáš Balvín jako součást širší strategie, v níž má Slovensko hrát mnohem významnější roli než dosud.
Podle Balvína je slovenský trh přirozeným prostorem pro další růst. Skupina tam má dlouhodobé vazby i tým složený z českých a slovenských manažerů a vidí příležitosti tam, kde jiní hráči své aktivity omezují nebo centralizují mimo zemi. Nejde přitom podle něj primárně o politické faktory, ale spíše o změnu fungování firem, které část řízení přesouvají do větších regionálních center. To podle Natlandu otevírá prostor pro nové investory, kteří jsou ochotni pracovat s lokální znalostí trhu.
🎧 Poslechněte si další díl REcastu s Tomášem Balvínem ze skupiny Natland, kde probíráme nejen slovenskou expanzi.
Akvizice Bajkalské zapadá do této logiky. Starší administrativní budova v Bratislavě má podle Balvína potenciál pro proměnu a hledání nového využití. Natland nyní analyzuje několik variant dalšího rozvoje, včetně práce s rozsáhlým pozemkem, který je součástí areálu. Cílem je vytvořit projekt, který bude odpovídat aktuálním potřebám trhu a kombinovat investiční a případně i developerský přístup.
Klíčový trh pro realitní byznys Natlandu
Slovensko má podle vedení Natlandu postupně vyrůst mezi nejdůležitější trhy skupiny v oblasti real estate. Tomu odpovídá i posílení místního týmu a příprava dalších akvizičních i developerských příležitostí. „Chceme tam hrát dlouhodobou hru,“ naznačuje Balvín směr, kterým se má slovenská expanze ubírat.
Natland je investiční skupina založená v roce 2002 podnikatelem Tomášem Raškou. Zaměřuje se na private equity investice, real estate, finanční služby a restrukturalizace firem. Skupina působí primárně ve střední Evropě a pracuje s vlastním kapitálem i prostředky kvalifikovaných investorů. V realitách kombinuje roli developera a dlouhodobého investora, v dalších segmentech vyhledává příležitosti s potenciálem růstu hodnoty prostřednictvím aktivního řízení a transformace.
Podle Balvína je slovenský trh přirozeným prostorem pro další růst. |