DRFG kupuje v Chorvatsku nákupní centrum Lumini za více než miliardu
- Lumini je druhou přímou realitní investicí DRFG v Chorvatsku.
- Nákupní centrum nabízí 25,8 tisíce metrů čtverečních plochy.
- Realitní aktiva skupiny přesáhla hodnotu 29 miliard korun.
Investiční skupina DRFG rozšiřuje své realitní portfolio v Chorvatsku. Za bezmála 1,25 miliardy korun kupuje nákupní centrum Lumini poblíž Varaždinu, které patří mezi největší maloobchodní a volnočasové komplexy v severozápadní části země. Jde o druhou přímou investici skupiny do chorvatské komerční nemovitosti.
Centrum bylo otevřeno v roce 2014 v obci Donji Kneginec u jižního vjezdu do Varaždinu. Nabízí 25,8 tisíce metrů čtverečních komerční plochy a více než 1400 parkovacích míst. Podle DRFG je plně obsazené a ročně jej navštíví miliony lidí.
„Varaždinské obchodní centrum je pro nás druhou akvizicí komerční nemovitosti v Chorvatsku a potvrzením, že tento trh chceme dlouhodobě rozvíjet. Chorvatský maloobchod si udržuje růstovou dynamiku, maloobchodní tržby zde v prvních dvou měsících letošního roku vzrostly meziročně o 3 procenta,“ uvádí Jan Pelíšek, ředitel divize Real Estate investiční skupiny DRFG.
Vývoj chorvatského maloobchodu
V Lumini působí 75 nájemců, z nichž 52 provozuje maloobchodní jednotky. Mezi hlavní značky patří Konzum, H&M, C&A, New Yorker, Sinsay, Bershka, Müller nebo Deichmann. Součástí areálu je také kino CineStar, bowling a dětská zóna.
Nákupní centrum se nachází v komerční zóně Kneginec, kde se připravují další maloobchodní a průmyslové projekty. DRFG nákupem sází také na vývoj chorvatského maloobchodu. Podle údajů uvedených skupinou vzrostly tamní maloobchodní tržby v prvních dvou měsících letošního roku meziročně o tři procenta.
Skupina na chorvatský trh přímých investic do komerčních nemovitostí vstoupila v roce 2025 akvizicí nákupního centra v Rijece. Letos koupila také centrum Korzó v Maďarsku. DRFG nyní působí v osmi evropských zemích a v Česku, Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a Chorvatsku spravuje nemovitosti a developerské projekty v hodnotě přes 29 miliard korun.