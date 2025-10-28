Drobné opravy bytů, které hradí nájemník, by mohly „zdražit“
Výše nákladů za drobné opravy v bytech, které hradí sám nájemník, by se mohly zvýšit z 1000 na 1500 korun. Celkové výdaje nájemce na drobné opravy by pak nesměly v kalendářním roce překročit 150 korun za metr čtvereční pronajímané plochy, nyní to je 100 korun za část plochy. Vyplývá to z návrhu ministerstva pro místní rozvoj (MMR), který ve středu projedná vláda.
Důvodem zvýšení limitu je podle ministerstva růst inflace, současné limitní částky totiž byly stanoveny s přihlédnutím k cenám v roce 2015, tedy před deseti lety. Návrh by podle MMR měl dopad na hospodaření rodin. Zvýšení nákladů spojených s užíváním bytu se totiž může odrazit v nákladech domácnosti na bydlení. Mírně pozitivní vliv je ale naopak možné očekávat u rodin, které sami nemovitosti pronajímají.
"V růstu nákladů na bydlení se (zvýšení finanční spoluúčasti nájemce) celkově projeví jen částečně, ve skladbě nákladů tvoří méně významnou položku. S ohledem na vyšší růst příjmů se tato skutečnost může negativně projevit jen u nepatrné části nájemců," uvedlo MMR v důvodové zprávě.
Materiál je vládě předkládán bez rozporu a k návrhu bylo sepsáno 52 připomínek. Nyní je ale předkládán opětovně po úpravách. Dříve totiž MMR navrhovalo zvyšování částek na drobné opravy valorizovat. Každý rok by se částka zvýšila o inflaci a MMR by na stránkách uvádělo, kolik aktuálně činí. Nakonec ale resort od této formy opustil a navrhnul navýšil částku jednorázově.