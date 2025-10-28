Český design putuje do Asie přes Singapur. Kdo v městském státě uspěje, má otevřenou cestu dál
V Singapuru, který se proměnil v novou křižovatku světového obchodu, čeští tvůrci ukázali, že dovedou a mohou být součástí obchodního a kulturního boomu nové brány do Asie, kde rychle roste střední třída s kupní silou. Přehlídka FIND, na níž české výrobce přivedla delegace vedená CzechTradem, se stala výkladní skříní českého designu.
Na mapě je to sotva tečka. Přesto když vystoupíte na letišti Changi, máte pocit, že jste vkročili do epicentra světa. Terminály obklopené zahradami, robotické čisticí stroje a pasová kontrola, která funguje rychleji než kdekoli jinde. O pár hodin později stojíte u Marina Bay a zvedáte hlavu k mrakodrapům, na jejichž fasádách svítí jména globálních gigantů – JP Morgan, Deutsche Bank, UBS. Promenádu kolem zátoky plní chodci, mezi nimiž kličkují desítky běžců atletických postav.
Právě tady poprvé zažívám pocit, který mě pak provází po celý pobyt v Singapuru: jako Evropan si připadám jako vymírající druh. Doma tančíme na parketu, jejž vybudovali naši předci, a čekáme, kdo jednou zhasne světla. V Singapuru naopak vzniká cosi velkého, ambiciózního, s vizí do budoucna. Lidé, kteří se podílejí na chodu a rozvoji města, přemýšlejí jinak, než to známe u nás. Země nemá vlastní zdroje vody ani potravin, všechno musí dovážet. Přesto Singapurci nemluví o nedostatku, ale o příležitostech – o tom, jak z omezení udělat výhodu.
