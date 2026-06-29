Dvě prémiové kancelářské budovy míří do českých rukou. Nový realitní fond oznámil akvizici za miliardy
- Administrativní budovy Trimaran a City Element v Praze na Pankráci se nově staly součástí portfolia českého retailového realitního fondu Aurelia.
- Fond akvizicí téměř zdvojnásobil objem aktiv pod svou správou na bezmála pět miliard korun.
- Aurelia již připravuje další akvizice v České republice, Německu či Španělsku.
Devět měsíců po své první akvizici oznámil český fond Aurelia další přírůstek do svého portfolia. Od tří společností pojišťovací skupiny Allianz, kterým končí investiční horizont a jejichž aktiva spravuje investiční společnost Pimco, tentokrát získal dvě nízkoenergetické administrativní budovy Trimaran a City Element na pražské Pankrácké pláni. Přesná cena zveřejněna nebyla, znovu se však jednalo o obchod v řádu miliard korun. Po Karlíně tak má Aurelia prémiové nemovitosti i v další prestižní kancelářské lokalitě Prahy, jejíž význam navíc ještě vzroste s dostavbou metra D.
Před devíti měsíci uskutečnil realitní fond Aurelia svou první akvizici, a to rovnou za více než dvě miliardy korun. Teď se díky dalšímu podobně velkému přírůstku do portfolia posunul v žebříčku retailových nemovitostních fondů ještě výš.
„Trimaran a City Element mají všechno, co má špičková kancelářská nemovitost mít – jsou mimořádně energeticky úsporné, pyšní se stoprocentní obsazeností silnými a stabilními nájemci, a navíc se nacházejí v administrativní čtvrti, jejíž už tak vysoká prestiž půjde dál nahoru s tím, jak se po dostavbě další linky metra stane přestupním uzlem mezi trasami C a D,“ uvedl Fraser Watson, Head of Real Estate ve skupině Axelor, do níž fond patří.
Stabilní nájemci
Soubor obou budov dohromady nabízí přes 28 tisíc metrů čtverečních pronajímatelné plochy. Mezi hlavní nájemce patří multifunkční konferenční a eventové centrum Cubex, jednička na trhu venkovní reklamy Czech Outdoor či provozovatel coworkingových prostor Scott.Weber Workspace. Kromě toho, že jde o silné a stabilní společnosti, jsou zároveň vázány dlouhodobými nájemními smlouvami. Průměrná doba do jejich vypršení (WAULT) činí bezmála pět let.
Budova Trimaran byla dokončena v roce 2018, City Element následovala o rok později, přičemž získala prestižní ocenění Stavba roku 2019. V objektech je kladen důraz na nízkou energetickou náročnost provozu (kategorie PENB A) a nejvyšší možnou udržitelnost potvrzenou certifikáty LEED PLATINUM.
Transakce je kofinancována syndikátem bank ČSOB a UniCredit, zbylé prostředky pocházejí od investorů, kterých má Aurelia v současnosti již více než 4 700. „Zájem ze strany veřejnosti – jednotlivců i firem – je velký. Příliv prostředků do fondu činí v průměru přes 100 milionů korun měsíčně, přičemž 30 procent klientů má nastavené pravidelné investování,“ říká Jakub Lukša, manažer odpovědný za business development fondu.
Další akvizice
Podle Frasera Watsona navíc Aurelia už aktivně připravuje další akvizice v České republice, Německu a Španělsku. Směřovat tentokrát mají do segmentu dominantních obchodních center a retail parků, s nimiž konzervativní investiční strategie fondu rovněž počítá.
Fond Aurelia je díky možnosti investovat již od 500 korun dostupný každému. Lidé se v něm mohou mimo jiné zajistit na stáří a využít při tom daňovou úlevu v rámci dlouhodobého investičního produktu (DIP). Cílový výnos pro investory činí 6,0 procenta. V roce 2025 jej nicméně fond s výsledkem 10,55 procenta překonal. Podle žebříčku Top realitní fondy se tak loni stal dokonce nejvýnosnějším retailovým nemovitostním fondem v ČR, což zopakoval i v prvním čtvrtletí letošního roku.