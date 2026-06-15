Nemovitostní fondy dál sílí. Rozhoduje kvalita aktiv, nájemci a schopnost portfolia aktivně řídit
- České nemovitostní fondy patří k nejrychleji rostoucím částem investičního trhu. Podle přehledu e15 investice do nich loni atakovaly hranici 124 miliard korun a realitní trh zažil výrazné oživení.
- Po období dražšího financování se trh vrací k selektivnějším obchodům. Investoři víc řeší lokalitu, stabilitu nájemců, délku smluv, technický stav budov i schopnost fondů nemovitosti průběžně zhodnocovat.
- O tom, co se dnes vyplatí kupovat, kdy dává smysl prodávat a jak se mění strategie fondů, se debatovalo na e15 REsummitu 2026. Podívejte se na záznam panelu Strategie realitních fondů: Co se kupuje, co se prodává a proč?
Nemovitostní fondy se v posledních letech posunuly z okrajovější investiční alternativy mezi běžnou součást portfolií českých investorů. Po slabších letech, kdy trh brzdily vysoké úrokové sazby a nejistota kolem cen komerčních nemovitostí, se do realit vrací kapitál i větší ochota dělat transakce. Nejde ale o návrat k rychlým spekulacím. Důraz se přesouvá na kvalitu aktiv, stabilní cash flow a dlouhodobou správu portfolia.
Právě o tom byla diskuse Strategie realitních fondů: Co se kupuje, co se prodává a proč?, která proběhla na e15 REsummitu 2026. Panel spojil pohled fondového trhu, právního poradenství i konkrétní správy realitního fondu. V debatě vystoupili Václav Mráček, obchodní ředitel společnosti ATRIS, Tomáš Kren, Counsel v advokátní kanceláři Wolf Theiss, a Tomáš Salajka, Fund Director fondu Max Realitní fond SICAV.
Jedním z hlavních témat byla otázka, jak se v současném prostředí mění investiční strategie. Nemovitostní fondy už nesledují pouze to, zda je aktivum „v realitách“, ale především jaký má výnosový profil, jak kvalitní má nájemce, jak dlouhé jsou nájemní smlouvy a jak odolné je vůči změnám na trhu. Větší roli hraje také aktivní správa – tedy schopnost budovu modernizovat, obsazovat, zlepšovat její energetické parametry a udržet její atraktivitu pro nájemce.
Debata se dotkla i toho, které segmenty dnes dávají fondům největší smysl. Na trhu dál zůstává zájem o logistiku, průmyslové areály, retail i kvalitní kanceláře, zároveň ale roste význam nájemního bydlení a dalších stabilních výnosových aktiv. Rozhodující už není jen kategorie nemovitosti, ale konkrétní lokalita, technický stav, financování a dlouhodobá udržitelnost výnosu.
Panel ukázal, že realitní fondy vstupují do další fáze vývoje. Po období rychlého růstu a následné stabilizace se trh stává profesionálnějším, opatrnějším a náročnějším na řízení rizik. Pro investory to znamená, že výběr fondu i jeho strategie bude stále důležitější. Nejde jen o to, co fond koupí, ale také proč to kupuje, jak dlouho chce aktivum držet a za jakých podmínek ho bude připraven prodat.