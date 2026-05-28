Investiční skupina DRFG koupila obchodní centrum v Maďarsku za stovky milionů korun
Pro DRFG jde o další krok v plánované expanzi na maďarském trhu s komerčními nemovitostemi, kde již loni získala kancelářskou budovu v Budapešti.
Brněnská investiční skupina DRFG koupila obchodní centrum Korzó v Nyíregyháze v Maďarsku. Obchodní centrum má 19.000 čtverečních metrů pronajímatelných ploch, je v něm 50 obchodů. Skupina o tom informovala v tiskové zprávě, hodnotu transakce neuvedla. Seznam Zprávy informovaly, že se hodnota blíží 750 milionům korun.
Loni skupina v Maďarsku koupila kancelářskou budovu Bartók Ház. "Maďarsko patří mezi trhy, na kterých chceme dlouhodobě posilovat. Korzó je stabilní retailové aktivum v zavedené lokalitě s vysokou návštěvností, vyváženým nájemním mixem a zajímavým potenciálem. Tato akvizice je v souladu s naší strategií zaměřenou na kvalitní komerční nemovitosti s dlouhodobou investiční hodnotou,“ uvedl ředitel divize Real Estate investiční skupiny DRFG Jan Pelíšek.
Obchodní centrum Korzó otevřelo v roce 2008 a tvoří ho dvě budovy se čtyřmi nadzemními podlažími a kapacitou téměř 640 parkovacích míst. Denně jím projde okolo 10 tisíc lidí.
DRFG Investment Group je česká investiční skupina orientovaná na střední Evropu. Jejím zakladatelem a největším akcionářem je brněnský podnikatel David Rusňák. Soustředí se převážně na investice do nemovitostí, telekomunikace a finančních služeb. Skupina spravuje v Česku, Polsku a na Slovensku nemovitosti a developerské projekty v hodnotě přes 27 miliard korun.