Méně akcí, více peněz. Kongresové centrum Praha má za sebou nejlepší rok v historii
- Kongresové centrum Praha loni dosáhlo rekordního čistého zisku 138,9 milionu korun při tržbách 717,2 milionu korun.
- I přes mírný pokles celkové návštěvnosti vzrostl podíl delších a ekonomicky přínosnějších mezinárodních kongresů.
- Společnost plně ovládaná Prahou zároveň v červnu zahájila stavbu nové haly za 1,35 miliardy korun.
Společnost Kongresové centrum Praha (KCP) loni vykázala zisk po zdanění ve výši zhruba 138,9 milionu korun, což bylo meziročně o zhruba 45,3 milionu korun více. Tržby vzrostly o 46,2 milionu Kč na zhruba 717,2 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy firmy za loňský rok. KCP, která provozuje kongresové centrum na Vyšehradě, vlastní od poloviny loňského roku stoprocentně Praha poté, co od státu získala jeho podíl 54,35 procenta.
„Naším cílem je dlouhodobě posilovat pozici moderního evropského kongresového centra, které obstojí v rostoucí mezinárodní konkurenci. Loňské výsledky ukazují, že jsme na správné cestě. Z pohledu tržeb i zisku za sebou máme rekordní rok a podle ekonomických výsledků patříme mezi nejlepší světová kongresová centra. A plány do budoucna jsou neméně ambiciózní,“ uvedla ředitelka KCP Lenka Žlebková.
Centrum loni hostlo 185 akcí, které navštívilo asi 210 tisíc lidí, což bylo meziročně o 16 procent méně. To podle zprávy souviselo s tím, že se v centru konalo o 18 akcí méně než v roce 2024, které ale byly v průměru delší. „I přes mírný pokles návštěvníků jsme zaznamenali zásadní proměnu jejich struktury. Roste podíl rozsáhlých mezinárodních kongresů s delší dobou trvání a vyšší náročnosti. Tento vývoj potvrzuje strategický posun směrem k realizaci větších, ekonomicky a společensky přínosnějších akcí s vyšší přidanou hodnotou,“ uvedla Žlebová.
Nová hala
Pro pořádání velkých kongresů a dalších akcí bude sloužit nová hala za 1,35 miliardy korun, kterou KCP začalo stavět letos v červnu. Bude se nacházet vedle stávající budovy ve směru k Pankráckému náměstí, pojme 1500 lidí a má být dokončena v září 2028. Z celkových nákladů dá společnost 1,2 miliardy korun ze svých zdrojů a zbytek uhradí město jako stoprocentní akcionář. Firma letos také plánuje investovat asi 120 milionů korun do nového ozvučení sálů ve stávajících budově a divadelní a jevištní techniky.
Stoprocentním vlastníkem KCP je Praha od poloviny loňského roku, kdy od státu převzala jeho podíl. Výměnou za to stát od města získal Faustův dům na pražském Karlově náměstí, pozemek v Nemocnici na Homolce a parkoviště před ministerstvem zahraničních věcí. Kromě toho magistrát státu doplatil 2,21 miliardy korun.
Akciová společnost KCP vznikla 1. července 1995. Kongresové centrum nabízí 70 sálů a salonků pro konání akcí, od malých konferencí po velké kongresy, včetně vybavení na nejvyšší technické úrovni. Jeho součástí je i Business Centre Vyšehrad a čtyřhvězdičkový hotel Holiday Inn Prague Congress Centre s kapacitou 254 pokojů. Jeho výstavba se uskutečnila mezi lety 1976 až 1981, na přelomu druhého milénia byla budova přestavěna. Jedná se o neofunkcionalistickou stavbu a jejími architekty byli Jaroslav Mayel a Antonín Vaněk.