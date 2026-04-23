Penta Hospitals otevírá na Florenci novou polikliniku s komplexní péčí
Skupina Penta Hospitals CZ otevírá v centru Prahy novou Polikliniku Florenc, která rozšiřuje nabídku skupiny o moderní, koordinovanou a dobře dostupnou péči pro jednotlivce, rodiny i firmy. Zařízení staví na propojení odborné diagnostiky, prevence a léčby s individuálním přístupem, přičemž plynulý průchod systémem zajišťují koordinátorky péče. Pacienti tak získávají přímou návaznost na další specializovaná pracoviště v rámci sítě Penta Hospitals, která v ČR provozuje 17 nemocnic a desítky dalších zařízení.
„Poliklinika Florenc je pro Penta Hospitals CZ důležitým milníkem. Posilujeme tím naši přítomnost v Praze a pacientům nabízíme moderní a dobře dostupnou péči na jednom místě. Klíčová je pro nás návaznost – pacient se v systému neztrácí, ale má jasný plán péče a podporu koordinátorek, které ho jednotlivými kroky provázejí,“ uvedla Barbora Vaculíková, generální ředitelka Penta Hospitals CZ.
Nové pracoviště nabízí široké spektrum služeb včetně interny, urologie, neurologie, gynekologie, pediatrie, stomatologie a mnoha dalších odborností. Díky týmu zkušených lékařů a modernímu vybavení zde pacienti vyřeší své zdravotní potřeby komplexně a bez zbytečných prodlev. Význam polikliniky pro rozvoj lokality ocenila i místní samospráva.
„Celý Karlín prochází výraznou proměnou a kvalitní občanská vybavenost je pro další rozvoj této části města zásadní. Nová poliklinika posílí dostupnost zdravotní péče nejen pro místní obyvatele, ale i pro lidi, kteří do této lokality každý den přijíždějí za prací. Oceňuji, že na Florenci vzniká zařízení, které propojuje moderní medicínu, výbornou dopravní dostupnost a služby s reálným přínosem pro každodenní život,“ řekl Radomír Nepil, místostarosta MČ Praha 8.
Kromě preventivních programů pro dospělé i děti se poliklinika zaměřuje na péči o zaměstnance firem, kterým nabízí kompletní pracovnělékařské služby a agendu BOZP na jednom místě. Projekt je součástí dlouhodobé investiční strategie směřující ke kultivaci českého zdravotnictví a transformaci celého území Florence.
„Zdravotnictví patří dlouhodobě mezi klíčové oblasti, kterým se v rámci portfolia Penta Investments věnujeme. Vnímáme ho jako sektor s velkým společenským významem i s potenciálem pro dlouhodobý rozvoj, inovace a kultivaci péče. Naším cílem není pouze rozšiřovat kapacity, ale především budovat síť služeb, která bude lépe reagovat na potřeby pacientů, zdravotníků i zaměstnavatelů. Poliklinika Florenc je jedním z kroků v této širší strategii,“ řekl Václav Jirků, partner investiční skupiny Penta Investments zodpovědný za zdravotnické portfolio.
„Otevření nové polikliniky Florenc je součástí naší dlouhodobé strategie rozvoje zdravotních služeb. V kombinaci s umístěním na výborně dostupné místo nové Florence přispěje k postupné revitalizaci a proměny celé oblasti,“ dodal Marek Dospiva, partner a spoluzakladatel Penta Investments.