Dospivova Penta vydělala rekordních 17,5 miliardy. Celý zisk padne na další expanzi
- Penta v roce 2025 vykázala rekordní zisk.
- Skupina úspěšně otevřela své fondy externím investorům, od nichž během prvního čtvrtletí získala přes 15 miliard korun na další expanzi.
- Veškerý dosažený zisk plánuje Marek Dospiva reinvestovat do transformačních projektů a akvizic.
Investiční skupina Penta dosáhla za finanční rok 2025 čistého zisku ve výši 17,5 miliardy korun (714 milionů eur). Rekordní výsledek podpořil růst všech klíčových divizí a investice do rozvoje a akvizic v celkové výši 24,5 miliardy korun. Vlastní kapitál skupiny se ke konci roku vyšplhal na 137 miliard korun.
Významnou novinkou roku 2025 bylo spuštění fondů Penta Equity a Penta Real Estate. Do těchto struktur vstoupilo přes 7 500 externích investorů, kteří skupině svěřili 15,2 miliardy korun. Tento kapitál nyní tvoří zhruba desetinu celkové hodnoty vlastního kapitálu Penty a slouží k další expanzi portfoliových firem.
„Rekordní zisk Penty za rok 2025 je výsledkem dlouhodobého zaměření na rozvoj našich klíčových firem v portfoliu. S velkou pokorou a odpovědností vnímáme závazek vůči našim investorům v Penta Funds. Vydělaný zisk celý investujeme do další ambiciózní expanze našich šampionů tak, abychom znovu překonali loni proinvestovaných 25 miliard korun,“ říká spoluzakladatel skupiny Penta Marek Dospiva.
Tahounem je Dr. Max
Největším přispěvatelem k celkovému zisku byl lékárenský řetězec Dr. Max, který s více než 3 200 pobočkami aspiruje na pozici největší sítě v Evropě. Společnost loni dokončila vertikální integraci retailu a velkoobchodu na všech svých trzích a akcelerovala expanzi v Itálii a Srbsku. Silné výsledky vykázala také sázková skupina Fortuna Entertainment Group, která díky investicím do technologií a AI zvýšila podíl online příjmů na 80 % a realizovala akvizice v Černé Hoře a Litvě. Mezi další klíčové pilíře zisku patřily Penta Hospitals, Penta Real Estate a Prima banka.
Penta Real Estate zažila rekordní rok s celkovou hodnotou aktiv přes 51 miliard korun, během něhož dokončila 650 bytů a expandovala na britský trh projektem výstavby tisíce bytů v Londýně.
Penta aktuálně zaměstnává více než 60 tisíc lidí a v roce 2025 odvedla na daních z příjmů a sociálních odvodech celkem 24,5 miliardy korun.