Penta posiluje holding a mění vedení. Vsadila na dlouholetého manažera
- Penta Real Estate zavádí silnější holdingové řízení a mění vedení.
- Loni vydělala 2 miliardy korun a rozšířila aktivity do Londýna.
- Ve výstavbě má 15 projektů a plánuje další zahraniční expanzi.
Realitní divize Penta Investments, společnost Penta Real Estate, mění strukturu řízení a posiluje holdingovou úroveň. Do jejího čela byl od 1. dubna 2026 jmenován dlouholetý manažer David Musil, který dosud vedl českou část firmy. Pozici skupinového finančního ředitele zastává Michal Pindroch.
Firma krok vysvětluje růstem objemu projektů i geografickým rozšířením. Penta Real Estate se z developera s těžištěm v Česku a na Slovensku posouvá mezi mezinárodní hráče. Vedle domácích trhů nově působí také v Londýně a zvažuje vstup do další země.
S reorganizací se mění i rozdělení pravomocí. Lokální řízení zůstává v rukou jednotlivých šéfů trhů – na Slovensku vede firmu Michal Rehák, v Česku nově Rudolf Vacek a expanzi ve Velké Británii řídí Pavel Streblov. Holding má nově sjednocovat strategii a řízení napříč trhy.
Penta Real Estate má rozestavěno přes 15 projektů
Změna přichází po rekordním roce. V roce 2025 dosáhla firma čistého zisku 2 miliardy korun a hodnota jejích aktiv vzrostla meziročně o 23,5 procenta na více než 51,5 miliardy korun. Skupina aktuálně zaměstnává zhruba 200 lidí a řídí více než 40 projektů v různých fázích přípravy a výstavby.
Letos má Penta Real Estate rozestavěno celkem 15 projektů, z toho deset v Česku, tři v Británii a dva na Slovensku. Tuzemský trh zůstává pro firmu klíčový. V Praze připravuje investice za více než 20 miliard korun, které mají během tří let přinést přibližně 1 800 nových bytů.
Mezi rozestavěné projekty patří například rezidenční výstavba na Žižkově, ve Vysočanech nebo na Smíchově, vedle toho firma připravuje i nové kancelářské budovy v centru města a rozsáhlé transformační projekty typu Florenc 21 nebo okolí Masarykova nádraží.
Důležitou roli v další fázi růstu má zahraniční expanze. V Londýně firma spolupracuje s developerem Ballymore na třech rezidenčních projektech a do roku 2029 tam plánuje výstavbu více než tisícovky bytů s celkovou hodnotou blížící se jedné miliardě liber.
Nové holdingové řízení má podle firmy umožnit rychlejší růst na všech trzích, sjednotit procesy a zároveň zachovat silné lokální řízení. Vedle organického růstu počítá skupina i s akvizicemi v zahraničí.