Penta v Londýně zrychluje. S irským developerem rozjíždí další projekt se stovkami bytů
- Developerská skupina Penta Real Estate pokračuje v expanzi na britském trhu.
- Spolu s irským developerem Ballymore zahajuje druhou fázi projektu The Brentford Project v západním Londýně.
- Jde už o třetí londýnskou lokalitu, na které se obě firmy podílí rovným dílem.
Nová etapa projektu skupiny Penta Real Estate a irského developera Ballymore v západním Londýně - Brentfordu - přinese 373 bytových jednotek s celkovou tržní hodnotou přesahující 300 milionů liber. Projekt navazuje na loňské zahájení výstavby více než 680 bytů v lokalitách Canary Wharf a Nine Elms, jejichž hodnota přesahuje 700 milionů liber. Společné londýnské portfolio tak aktuálně míří k více než tisícovce bytů s odhadovanou tržní hodnotou kolem jedné miliardy liber.
Staří známí z Prahy
The Brentford Project je součástí širší přeměny centra městské části Hounslow. Development má znovu propojit hlavní třídu s nábřežím řeky Brent a nabídnout kombinaci bydlení a občanské vybavenosti. Na ploše téměř 50 tisíc metrů čtverečních vznikají vedle bytů také obchodní prostory, kino, supermarket, komunitní zázemí a veřejné promenády podél řeky.
„První fáze je dokončena a z 98 procent vyprodána – jasný důkaz silné poptávky,” říká John Mulryan, generální ředitel Ballymore UK. Irský developer má za sebou také projekty v Praze a okolí. Postavil například komplex bytových domů a vily ve funkcionalistickém stylu ve Statenicích na sever od hlavního města. Naopak před více než deseti lety se stáhli z projektu dnes známého jako Savarin - zástavby vnitrobloku u Václavského náměstí. Na místě aktuálně staví developer Crestyl.
Zájem o spolupráci s Pentou projevili sami Irové. Hledal partnera, aby sami mohli dělat paralelně další projekty. Zájem Ballymoru se navíc potkal s přáním Penty vstoupit do Londýna. Důležité bylo, že Penta není jen finanční investor, ale i developer a má zkušenosti i s nadstandardním přístupem k architektuře nebo veřejnému prostoru. Irové se dokonce byli podívat v Praze na projekty Penty, jako je Masaryčka nebo Waltrovka. Do budoucna ale bude mít Penta v Londýně ambici být v roli hlavního developera, ne jen rozvíjet projekty s rovnoměrným podílem.
Poptávka v Londýně poroste
Podle výkonného ředitele Penta Real Estate v Londýně Pavla Streblova posiluje druhá fáze pozici firmy na jednom z nejkonkurenčnějších realitních trhů v Evropě. „Během prvních měsíců spolupráce s Ballymore jsme oznámili projekty s více než tisícem bytů, což nás v aktuálním tržním prostředí okamžitě řadí mezi viditelné hráče,“ uvedl Streblov.
Ten zároveň naznačuje, že firma počítá s obratem tržního cyklu. Letošní rok by podle něj mohl znamenat přechod z prostředí příznivého pro kupující do růstové fáze. Londýnský trh podle něj zůstává atraktivní díky mezinárodní poptávce a omezené nabídce nového bydlení.
Penta chce během pěti let vybudovat v britské metropoli tým až o třiceti odbornících a mít zde minimálně pět projektů ve výstavbě. „Chceme přesouvat know-how z Prahy do Londýna a zpět. Zároveň analyzujeme i další segmenty trhu, včetně kanceláří, hotelů či studentského bydlení,” doplňuje Streblov.
Tři projekty v klíčových lokalitách
Spolupráce Penty a Ballymore dnes zahrnuje tři významné londýnské projekty. Kromě Brentfordu jde o rezidenční věž Cuba Street se 434 byty v oblasti Canary Wharf a také luxusní projekt The Capston s 247 byty, který je závěrečnou fází developmentu Embassy Gardens v lokalitě Nine Elms, hned vedle americké ambasády.
Developerům v Londýně pomáhá, že nemusí stavět rozsáhlá podzemní parkoviště, projekty tu mají minimum parkovacích míst. Kupující ani město je nevyžadují. „Máme projekt s 250 byty a zhruba 50 parkovacími místy, která ještě doprodáváme. Jinde nemáme nic,“ popisuje. To podle něj usnadňuje i samotný proces povolování. „Když sousedé vědí, že tam nepřibude jediné auto, tak jim to nevadí. Kdybychom stavěli mrakodrap v Praze, jen spočítat podzemní parkingy, rampy a úpravy křižovatek je děsivé,“ tvrdí Streblov.
Na druhé straně je v Londýně běžné, že až třetinu bytů v novém developerském projektu obsadí sociální či dostupné bydlení, které musí developer prakticky za náklady předat městu nebo registrovaným poskytovatelům dostupného bydlení. „Město řekne: necháme vás postavit o pět pater výš, když dvě patra budou sociální bydlení. Ta diskuse je relativně zajímavá,“ říká Streblov.
Sociální byty mají obvykle oddělený vstup a nižší servisní standard. „Vy si můžete dovolit dělat honosný vstup pro ty, kteří si to zaplatí, a jednodušší vstup pro ty s nižšími poplatky,“ vysvětluje Streblov. Smyslem je podle něj mísení různých sociálních skupin. „Londýnský sociální inženýring mi přijde zajímavý. Nutí různé skupiny bydlet pohromadě a snaží se vyhnout tomu, co se stalo třeba v Paříži, kde vznikla předměstí izolovaná od zbytku města.“