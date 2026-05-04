Co radí Buffett a jeho následník? Nebláznit s AI a trpělivě čekat na pořádnou investiční příležitost
- Abel uklidnil akcionáře, navazuje na Buffetta a drží kulturu i strategii Berkshire.
- Firma má připraveno v hotovosti 200 miliard dolarů a čeká na levné příležitosti či propad trhu.
- Berkshire v případě AI odmítá investice „pro efekt“ bez hodnoty.
Umělá inteligence ano, ale nesmí to být jen AI pro AI. A něco ve vzduchu prý začíná zapáchat propadem. Bylo to poprvé, co na každoročním setkání akcionářů Berkshire Hathaway nemluvil z pozice šéfa firmy legendární investor Warren Buffett, ale jeho žák a následník Greg Abel. A jako každý rok i nyní jsme se dozvěděli, co se vedení úspěšného konglomerátu honí hlavou.
Atmosféra v hale byla slavnostní, ale pod povrchem se skrývala nervozita z toho, jak si následník poradí s dědictvím. „Odkaz pokračuje,“ říkala grafika úvodní brožury, kterou akcionáři obdrželi. Ale bude tomu skutečně tak? Není kouzlo až příliš spojeno s věštcem z Omahy? Nakonec ale Greg Abel ukázal pevnou ruku a hluboké pochopení pro kulturu firmy. Celé to představení vyslalo jasný signál, že odkaz vážně pokračuje. Nebo má alespoň velkou šanci pokračovat.
To nejpodstatnější se skrývalo v číslech a v tom, co vedení neudělalo. Připomeňme si, že Berkshire Hathaway sedí na balíku hotovosti, který atakuje hranici 200 miliard dolarů. Hotovostí samozřejmě nemyslí papírové bankovky, ale velmi likvidní státní dluhopisy. Buffett a Abel v podstatě říkají, že na trhu není dost toho, co by stálo za nákup za rozumnou cenu. A trochu naznačují výhled do budoucna, že by se něco k nákupu objevit mohlo – například při propadu akcií nebo pokud se objeví něco úplně nového.
Co s AI?
Není to nová AI? Tu otázku si kladl i Greg Abel a velkou část debaty věnoval umělé inteligenci. Vlastně je to téma každé velké firmy, ale názor obvykle konzervativní Berkshire Hathaway jsme znali jen útržkovitě. Například když ji Buffett přirovnal k atomové zbrani, což je metafora pro technologii se schopností zásadně změnit civilizaci – k dobrému i k naprosté zkáze. A také k technologii, kterou už nejde „odvymyslet“, i kdybychom zjistili, že by nám bylo lépe bez ní.
Greg Abel k tomu nyní přidal pragmatický pohled manažera, který se musí zodpovídat akcionářům z každého dolaru. Pro něj není AI magickým slovem, které automaticky zvyšuje hodnotu firmy, ale je to nástroj pro zvýšení efektivity. Berkshire podle něj nebude investovat do AI jen proto, aby vypadala moderně, ale pouze tam, kde to přinese reálnou úsporu nebo lepší služby pro zákazníky. Umělá inteligence ano, ale nesmí to být jen AI pro AI.
Portfolio, které se „nemění“
Pořád je to stejná Berkshire Hathaway. Čtyři klíčové pozice v portfoliu se nezměnily: Apple, American Express, Moody’s a Coca-Cola. Doplněny jsou pak Japonskem, Bank of America, Chevronem a Alphabetem. Posledně jmenovaná firma, známá spíše jako Google, si svou pozici v Berkshire Hathaway získává až v poslední době. Berkshire ve třetím čtvrtletí roku 2025 koupila její akcie za čtyři miliardy dolarů. I to je trochu sázka na AI, protože se do ní Google pustil naplno, ale nejen to. Je to pořád staré dobré hodnotové investování do firmy, která má svůj ekonomický příkop, díky němuž umí generovat výrazné zisky.
První vystoupení Grega Abela v hlavní roli bylo úspěšné, protože uklidnilo ty, kteří se báli konce jedné velké éry. Buffettův odkaz tak není jen v jeho slovech, ale i v činech lidí, jimiž se obklopil. Trhy sice mohou být na vrcholu a umělá inteligence může obrátit svět vzhůru nohama, ale principy Buffettova hodnotového investování zůstávají stejné. Trpělivost, disciplína a schopnost nechat si peníze v kapse, když jsou všichni ostatní hladoví – to jsou lekce z letošní Omahy. Není to nic nového ani šokujícího, ale právě na tom Warren Buffett vybudoval své impérium. A vypadá to, že odkaz skutečně pokračuje dál.