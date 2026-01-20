Penta začne stavět na Žižkově. Vzniknou tu budovy, které obklopí hektarový park
- Investiční společnost Penta získala pravomocné stavební povolení a na Žižkově začne stavět.
- První etapa přinese 280 bytů, park s vodní plochou a služby; celkem má vzniknout 554 bytů.
- Na celém Nákladovém nádraží má vyrůst nová čtvrť pro až 20 tisíc lidí s školkami, školami a parky.
Na nákladovém nádraží Žižkov bude živo. Loni v dubnu schválila Praha největší změnu územního plánu v historii města, nádraží se tehdy otevřelo výstavbě. A zatímco Central Group, který měl povolení stavět z dřívějška, už postavil v cípu nádraží nové budovy, další se rýsují teprve nyní. Na konci prosince získala stavební povolení pro projekt na Žižkově také Penta. To je nyní pravomocné.
Projekt se má nacházet na druhé straně dlouhého pozemku. Konkrétně na rohu ulic Malešická a K Červenému dvoru. Penta koupila tamní pozemky od Českých drah teprve loni v dubnu, právo na jejich odkup má ale už od roku 2019. Nyní má společnost všechna potřebná povolení, což znamená, že v příštích měsících začne stavět.
Bytové domy navrhlo pro investiční skupinu Marka Dospivy nizozemské studio Benthem Crouwel a český ateliér ra15. „Projekt Nákladového nádraží Žižkov je od začátku koncipován etapově. Nyní jsme získali pravomocné povolení na první etapu v severní části areálu. Vzniknou tu čtyři bytové domy s přibližně 280 byty, služby, obchody a zdravotnické zázemí. První etapa má položit základ nové městské čtvrti, která bude otevřená, živá a funkční pro širší okolí Žižkova,“ uvedl pro e15 šéf výstavby Penta Real Estate Rudolf Vacek. Celkem by tu ale měl vzniknout zhruba dvojnásobek bytů - 554.
To nejlepší z města i přírody
„Pozemek desítky let neplnil městskou funkci," doplnil Vacek. Společnost aktuálně na pozemcích dokončuje demolici a Vacek dodává, že stavět se začíná v podstatě už od příštího týdne.
Architekti navrhli v projektu dům, ze kterého se pak linou dva zakřivené ocasy. Ty mezi sebou svírají polouzavřený vnitroblok, ve kterém se nachází centrální park o rozloze jednoho hektaru. Kromě zeleně bude obsahovat i vodní plochu. „Rezidence nabízí svým obyvatelům to nejlepší z města i přírody, tedy optimální přístup ke všem městským zdrojům a zelený park, kde mohou lidé relaxovat,“ popsal architekt Pascal Cornips z Benthem Crouwel.
První etapa by měla být hotová v roce 2028. Penta pak přispěje také na rekonstrukci nebo rozšíření základní školy v lokalitě.
Území pro dvacet tisíc lidí
Penta by tak mohla být druhá, kdo začne na Nákladovém nádraží Žižkov stavět. Central Group je nejdál, protože koupil pozemky i s územním rozhodnutím, byť v průběhu měnil projekt na byty. Stavět by tu měla začít ale také společnost Sekyra Group, která loni v listopadu představila vítěze architektonické soutěže na první část projektu. Sekyra tu chce začít stavět na přelomu let 2027 a 2028.
Hráčů je ale v území hned několik. Pozemky tu má rovněž Finep nebo společnost My Park. Celkem by na ploše někdejšího nádraží mělo najít domov na dvacet tisíc lidí. Kromě bydlení by tu mělo být také pět nových školek, dvě základní školy a parky.