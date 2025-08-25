Pražákova Kaprain ovládla fotbalové Pardubice. Skupina posiluje své působení na východě Čech
Investiční skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka získala většinový, zhruba sedmdesátiprocentní podíl ve fotbalovém klubu FK Pardubice. Východočeši o tom informovali na svém webu. Pražák tak v Pardubicích rozšiřuje své podnikatelské i sportovní aktivity. Podle nového žebříčku e15, který vyjde 1. září, je šestapadesátiletý miliardář 26. nejbohatším Čechem s odhadovaným majetkem kolem 24 miliard korun.
Investiční skupina Kaprain dokončila převzetí většiny akcií ve fotbalových Pardubicích. Podíl odkoupila od dosavadních akcionářů. Součástí spolupráce bude i propojení s pardubickou chemičkou Synthesia, kterou Kaprain vlastní od loňska, a která se stává partnerem a podporovatelem klubu.
„Silného strategického partnera, u kterého bude klub i mládežnický fotbal v dobrých rukou, jsme hledali velmi dlouho. Jsem rád, že jsme se dohodli právě s Kaprainem, který dlouhodobě ukazuje, že to s podporou sportu myslí vážně,“ přibližuje na webu FK Pardubic předseda představenstva klubu Vít Zavřel a dodává: „Na nové partnerství a spolupráci s regionálním podnikem Synthesia se opravdu těšíme“.
Skupina Karla Pražáka patří mezi nejvýznamnější investory v českém sportu. Drží majoritu v hokejové Spartě Praha a vlastní také druholigové hokejisty Letce Letňany. Do jejího portfolia patří rovněž dvě pražské ledové arény, PGA golfové hřiště Oaks Prague nebo zábavní projekty Majaland a Dinosauria v outletovém centru POP. Kaprain se v minulých měsících zajímal o fotbalovou Sigmu Olomouc, Hanácký klub ale nakonec kvůli neslučitelným představám o smluvních podmínkách transakce převzala společnost Sigma Sport z čerpadlářského holdingu.
Zastavení prodeje
Neshody se týkaly především otázek práv a povinností, které by ze smlouvy pro obě strany vyplývaly. „Není možné, aby se prodávající zříkal jakékoli vlastní odpovědnosti a přenášel veškerá rizika na kupujícího. Nejen tyto snahy, ale i neustálé stupňování požadavků prodávajícího bohužel vyvolávají dojem, že nám značná část funkcionářů vlastníka ve skutečnosti klub prodat nechce. V takové situaci samozřejmě nemůžeme v jakémkoli jednání pokračovat,“ uvedl mediální zástupce skupiny Kaprain Ondřej Pechar.
V posledních dvou letech změnila majitele řada prvoligových klubů. Patří mezi ně Plzeň, Slavia, Liberec, Mladá Boleslav, České Budějovice, Dukla Praha, Teplice a Olomouc. Nového majitele by mohl mít i Hradec Králové a opět Plzeň, o níž se údajně zajímá miliardář a majitel zbrojařského holdingu CSG Michal Strnad. V souvislosti s Viktorií se spekulovalo i o zájmu Kaprainu.
Podnikatel Karel Pražák skupinu Kaprain založil v roce 2013. Dnes se soustředí na šest klíčových sektorů – reality, průmysl, finance, retail, zábavu a média. Celkem zaměstnává přes šest tisíc lidí a spravuje aktiva v hodnotě přes 50 miliard korun. Na transakci v Pardubicích se právně podílel tým advokátní kanceláře Tenacta.