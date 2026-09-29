PPF dál skládá území kolem O2 areny. Od Kaprainu kupuje pozemky a developerské projekty
- Společnost PPF Real Estate ze skupiny PPF Renáty Kellnerové kupuje od skupiny Kaprain podnikatele Karla Pražáka skupinu firem, které vlastní připravované realitní projekty okolo O2 areny v Praze.
- Transakci posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom v úterý informoval na svých webových stránkách.
- Hodnotu transakce úřad neuvádí.
Předmětem obchodu jsou společnosti Harfa BC C, Harfa District, Českomoravská Invest, Kovářská 939, C & R Office Center One a Mototech Real. „K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblastech pronájmu nebytových prostor, především kancelářských a skladových prostor, a přípravy pozemků a projektů pro další rozvoj," uvedl ÚOHS. Spojení posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení, rozhodnutí tak vydá do 20 dnů.
Většina prodávaných firem vlastní pozemky určené pro developerské projekty v Praze 9 okolo O2 areny, kterou už PPF vlastní. Mototech Real vlastní 16 hektarů velký areál v pražských Stodůlkách.
Podrobnosti připravujeme.