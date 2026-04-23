Praha koupí zámek Veleslavín, díky taktice čekání ušetřila stovky milionů
- Praha za 210 milionů korun odkoupí od státu zámek Veleslavín, jehož cena po neúspěšných aukcích klesla z původních 580 milionů.
- Areál s historickým parkem převezme do správy Praha 6, která plánuje rekonstrukci za zhruba dvě miliardy korun.
- Barokní památka od Kiliána Ignáce Dientzenhofera by měla v budoucnu sloužit školství i potřebám městské části.
Praha odkoupí od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) za 210 milionů korun zámek Veleslavín v Praze 6. Záměr dnes schválili zastupitelé na svém jednání. Město o převzetí areálu usiluje delší dobu, dříve ale odkup odmítalo kvůli vysoké ceně. Tu po opakovaných neúspěšných dražbách stát snížil z původních 580 milionů korun na současnou částku. Areál převezme a zrekonstruuje Praha 6. Pro odkup hlasovalo 53 z přítomných 60 zastupitelů.
Po odkupu plánuje město svěřit areál zámku městské části, která má nemovitost od státu již nyní ve výpůjčce. Starosta Prahy 6 Jakub Stárek (ODS) řekl, že je městská část připravena areál převzít a zajistit jeho revitalizaci. Pracuje nyní na studii o využitelnosti, kterou předloží magistrátu. Rekonstrukce má podle odhadů vyjít na zhruba dvě miliardy korun. Zámek si chce radnice ponechat pro sebe a další budovy poskytnout soukromým partnerům například ze školství.
ÚZSVM se pokoušel zámek prodat od předloňského listopadu. V žádné z deseti uskutečněných aukcí nikdo neučinil příhoz, vyvolávací cena postupně klesla z prvotních 580 milionů na 210 milionů korun při posledním pokusu koncem loňského roku. Praha od počátku deklaruje zájem o převzetí areálu, ale původní cena zástupcům města s ohledem na nutné investice přišla příliš vysoká.
„Tady v tom případě jsme zvolili taktiku, že jsme čekali, až stát přijde s lepší cenou, než po nás požadoval původně,“ řekl na jednání radní Adam Zábranský (Piráti). „Těch 210 milionů už považuji za rozumnou částku,“ dodal.
Zámek Veleslavín s historickým parkem se rozkládá na třech hektarech a pochází přibližně z roku 1725. Byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. V první polovině 20. století sloužil jako neurologické sanatorium, které založili Leo Kosák a jeden z objevitelů Alzheimerovy choroby Oskar Fischer. Léčily se tam například Charlotta Garrigue Masaryková či Milena Jesenská.