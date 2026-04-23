Praha kupuje Národní dům na Vinohradech, státu zaplatí téměř 400 milionů
Praha koupí za 399 milionů korun od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Národní dům na Vinohradech. Dorovná výsledek březnové aukce. Dnes to schválili zastupitelé města. Dům na náměstí Míru má podle záměru vedení města i nadále sloužit ke stávajícím účelům, což je především pořádání plesů a dalších společenských akcí.
Majetkový úřad se pokoušel dům prodat opakovaně, uspěl v polovině letošního března na osmý pokus za vyvolávací cenu. Dal městu možnost dorovnat nejvyšší podanou nabídku. Dům by podle radního Adama Zábranského (Piráti) mohla v budoucnu provozovat městská firma Obecní dům, do roku 2032 má nicméně památku v pronájmu společnost Národní dům-Kulturní dům železničářů.
V aukci ÚZSVM uspěla společnost PSN, jejíž zástupce dnes na jednání zastupitelů uvedl, že majitel firmy Václav Skala má stále zájem památku převzít, provozovat a zajistit i potřebné investice. Zastupitelé nicméně i tak schválili, že město objekt koupí. "Považuji to, a asi je na tom shoda, za strategický kulturní majetek, který by mělo mít město," řekl Zábranský.
Národní dům na Vinohradech byl postaven v letech 1893 a 1894 podle projektu architekta Antonína Turka. Novorenesanční budova má čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží. Nacházejí se v ní tři velké reprezentativní sály a čtyři společenské salonky.