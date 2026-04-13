Praha chce dorovnat vítěznou nabídku a koupit Národní dům na Vinohradech za 399 milionů
- Praha plánuje dorovnat cenu 399 milionů korun vzešlou z březnové aukce a koupit od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Národní dům na Vinohradech.
- V pondělí to schválili městští radní, finálně budou o odkupu hlasovat pražští zastupitelé.
- Dům na náměstí Míru by měl i nadále sloužit ke stávajícím účelům, což je především pořádání plesů a dalších společenských akcí.
ÚZSVM se pokoušel dům prodat opakovaně, uspěl až v polovině letošního března na osmý pokus. Vítězem aukce se stala právnická osoba z Prahy, úřad ji blíže neidentifikoval. Už před zahájením dražby nabídl ÚZSVM Praze možnost dorovnat nejvyšší podanou nabídku. Památku by podle radního Adama Zábranského (Piráti) mohla po odkupu provozovat městská firma Obecní dům.
Ta spravuje stejnojmennou secesní památku na náměstí Republiky. Podle pátečního vyjádření Zábranského má vedení společnosti o převzetí budovy na Vinohradech zájem a městská firma by ho využila k pořádání menších akcí, na které nyní nemá prostor. Zábranský dodal, že o převzetí Národního domu má zájem i Praha 2, s tím však spíše nesouhlasí.
Praha kupuje zámek Veleslavín
Radní města v pondělí schválili také odkup zámku Veleslavín v Praze 6 rovněž od ÚZSVM. O zámek město usiluje delší dobu, dřív ale vedení magistrátu odkup odmítalo kvůli vysoké ceně. Ta ale po mnoha neúspěšných dražbách klesla z 580 milionů na 210 milionů korun, což už vedení města považuje za přijatelné. Po odkupu plánuje město svěřit areál zámku Praze 6, která jej již má od státu ve výpůjčce.
Národní dům na Vinohradech byl postaven v letech 1893 a 1894 podle projektu architekta Antonína Turka. Novorenesanční budova má čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží. Nacházejí se v ní tři velké reprezentativní sály a čtyři společenské salonky. V současnosti dům slouží především k pořádání plesů a dalších společenských akcí. Do poloviny roku 2032 má dům pronajatý společnost Národní dům-Kulturní dům železničářů.